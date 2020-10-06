6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых 136-тонных БЕЛАЗа начали работу в Украине. Самосвалы переданы компании "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Это первые из пяти 136-тонных машин, которые поступили в адрес украинских партнеров по инвестиционной программе, реализуемой ArcelorMittal в Украине. До конца текущего года в эксплуатацию введут еще два самосвала, которые сейчас находятся в стадии сборки.

Как отметил директор ООО "СТЛЦ БЕЛАЗ УКРАИНА" (официальный дилер БЕЛАЗа в Украине) Игорь Бондарь, за последние пять лет "АрселорМиттал Кривой Рог" приобрел 26 карьерных самосвалов БЕЛАЗ, благодаря чему автопарк большегрузной техники был обновлен более чем наполовину. В настоящее время в горном департаменте предприятия используются 30 карьерных самосвалов, семь поливооросительных машин и колесный бульдозер производства ОАО "БЕЛАЗ".

"В этом году подписали контракт на поставку пяти современных автосамосвалов высокой производительности. Средняя наработка самосвала БЕЛАЗ составляет 70-80 тыс. км в год, машина работает 24 часа в сутки, 30 дней в месяц. Новые самосвалы полностью соответствуют высоким требованиям безопасности и экологическим стандартам, обеспечивают комфортную работу оператора", - сказал Игорь Бондарь на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию белорусских карьерников.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-