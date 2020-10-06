ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 6 октября 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:33 Акции к Всемирному дню почты пройдут в Беларуси 8-9 октября Общество
19:25 Эксперт предположил, где в ближайшие месяцы будут предприняты попытки цветных революций Политика
18:55 Театр эстрады подготовил музыкальные подарки ко Дню матери Культура
18:54 Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку В мире
18:51 Три новых 136-тонных БЕЛАЗа начали работу в Украине Экономика
18:44 Бизнес в Кыргызстане просит скорее урегулировать ситуацию без вреда предприятиям В мире
18:43 Гаспарян: там, где побеждает цветная революция, устанавливается традиция площадной политики Политика
18:23 Французский велосипедист Арно Демар выиграл 4-й этап "Джиро д'Италия" Спорт
18:17 В Гомеле обнаружили коробку с самодельными "ежами" из арматуры Происшествия
18:12 Страны СНГ обсудили взаимодействие в информационной сфере Общество
18:05 Восемь спортсменов представляют Беларусь на чемпионате мира среди школьников по шахматам Общество
17:57 НЦСИ приглашает на интерактивный детский спектакль 11 октября Афиша
17:47 Шесть районов Гомельской области завершили уборку картофеля Регионы
17:45 Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области химии и биологии Экономика
17:41 Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России с программой "Цирковой калейдоскоп" Культура
17:38 Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября Общество
17:32 Китай и еще 25 стран призвали к отмене санкций в условиях борьбы с COVID-19 В мире
17:29 ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря Экономика
17:22 Проблемы формирования ЗОЖ у студенческой молодежи обсудят на интернет-конференции в БГУ Общество
17:13 Две автогазозаправочные станции выставят на аукцион в Минске Регионы
17:09 Обрядам и фестивалям юго-восточного региона посвящено издание "Гомельщина культурная" Культура
17:07 Легковушка и МАЗ столкнулись в Минском районе Происшествия
17:03 Председатель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку возобновить переговоры В мире
17:01 Великобритания и Канада поддержали заявление РФ, США и Франции по Нагорному Карабаху В мире
16:57 Гайдукевич о ситуации в Кыргызстане: если в стране допустили одну цветную революцию - будет и вторая Политика
16:52 На дне Авачинской бухты на Камчатке погибли почти все морские организмы В мире
16:52 В Клецком районе пьяный мужчина угнал трактор Происшествия
16:51 Белгосцирк представит премьеру авторской программы "Цирковой калейдоскоп" 10 октября Афиша
16:51 ФОТОФАКТ: Осень в Минске Регионы
16:36 ВТО заметно улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году В мире
Все новости
Все новости
Экономика
06 октября 2020, 18:51

Три новых 136-тонных БЕЛАЗа начали работу в Украине

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых 136-тонных БЕЛАЗа начали работу в Украине. Самосвалы переданы компании "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Это первые из пяти 136-тонных машин, которые поступили в адрес украинских партнеров по инвестиционной программе, реализуемой ArcelorMittal в Украине. До конца текущего года в эксплуатацию введут еще два самосвала, которые сейчас находятся в стадии сборки.

Как отметил директор ООО "СТЛЦ БЕЛАЗ УКРАИНА" (официальный дилер БЕЛАЗа в Украине) Игорь Бондарь, за последние пять лет "АрселорМиттал Кривой Рог" приобрел 26 карьерных самосвалов БЕЛАЗ, благодаря чему автопарк большегрузной техники был обновлен более чем наполовину. В настоящее время в горном департаменте предприятия используются 30 карьерных самосвалов, семь поливооросительных машин и колесный бульдозер производства ОАО "БЕЛАЗ".

"В этом году подписали контракт на поставку пяти современных автосамосвалов высокой производительности. Средняя наработка самосвала БЕЛАЗ составляет 70-80 тыс. км в год, машина работает 24 часа в сутки, 30 дней в месяц. Новые самосвалы полностью соответствуют высоким требованиям безопасности и экологическим стандартам, обеспечивают комфортную работу оператора", - сказал Игорь Бондарь на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию белорусских карьерников.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БелАЗ Украина
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области химии и биологии
Фото из архива ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря
Во время заседания Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Фото из архива Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду
Александр Червяков. Фото из архива ВВП Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20% - Червяков
Фото МИД Беларусь и Казахстан обсудили предстоящее заседание торгово-экономической межправкомиссии
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки
Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой
Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Топ-новости
Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант
Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19
Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября
ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных
До +21°С ожидается в Беларуси 7 октября
Проблемы формирования ЗОЖ у студенческой молодежи обсудят на интернет-конференции в БГУ
БГИПК и Российский экономический университет будут сотрудничать в сфере образования и науки
ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду
Гайдукевич: заявление Сейма Латвии по Беларуси не соответствует духу отношений двух стран
В "Изумрудную сеть" может войти около 13-15% территории Беларуси
ФОТОФАКТ: Осень в Минске
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.