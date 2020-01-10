Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе

10 января, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Новый нефтепромысловый потенциал разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба. "Открытые залежи - отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки", - рассказал заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" по геологии Петр Повжик.
По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тыс. т.
Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.
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Фото Сергея Холодилина