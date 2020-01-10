Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе

10 января, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый нефтепромысловый потенциал разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба. "Открытые залежи - отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки", - рассказал заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" по геологии Петр Повжик.

Петр Повжик

Траторист Николай Курлович

По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тыс. т.

Бурильщик Виталий Коноваленко

Помощники бурильщика Алексей Кухарев и Артём Ремез, в центре - мастер буровой Дмитрий Щуревич

Заместитель начальника – главный инженер Светлогорского управления буровых работ Сергей Лёгенький

Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

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Фото Сергея Холодилина