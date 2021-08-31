Три пеллетных производства откроют в Беларуси в ближайшее время - Дрожжа

31 августа, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Еще три пеллетных производства откроют в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в Копыле министр лесного хозяйства Виталий Дрожжах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс модернизации производств в лесных хозяйствах не останавливается. Оборудование имеет свойство изнашиваться, мы его вовремя заменяем. Это одна из наших задач, а второй является создание преимущественно безотходных производств или использование отходов так, чтобы они приносили пользу. В частности, активно открываем пеллетные производства. Это экспортно ориентированная продукция. Недавно они появились в Ганцевичах и Осиповичах, в ближайшее время откроем в Кобрине, Старых Дорогах и Гомеле", - рассказал Виталий Дрожжа.

Министр лесного хозяйства сегодня участвовал в открытии первого в Копыле скейт-парка, а также посетил гимназию №1, которой местный лесхоз подарил комплект мебели для столовой на сумму более Br15 тыс.-0-