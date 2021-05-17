"Три вопроса о госпрограмме": многовекторность социальной поддержки населения Беларуси

Подведены итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси за 2016-2020 годы. На финишной прямой - разработка программных документов на очередную пятилетку. Именно государственные программы являются инструментом выполнения программы социально-экономического развития Беларуси. Министерство экономики (координатор данного направления) совместно с БЕЛТА организовали цикл интервью "Три вопроса о госпрограмме", в рамках которых планируется осветить каждую из государственных программ, реализованных в прошлой пятилетке. Сегодня на вопросы о госпрограмме о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы ответила замминистра экономики Татьяна Бранцевич.

Какие задачи решала государственная программа?

"Прежде всего - обеспечение эффективной занятости населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной мобильности. В госпрограмме реализовывалось более 160 мероприятий", - сказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, безработным гражданам оказывалось содействие в трудоустройстве, получении новой профессии либо повышении квалификации. Те из них, кто решил стать ремесленником, заняться предпринимательством либо найти себя в сфере агроэкотуризма, получили финансовую поддержку. Такие субсидии были предоставлены более 8,7 тыс. безработных.

Также важное направление - поддержка в трудоустройстве лиц, не имеющих возможности конкурировать на рынке труда. Здесь речь идет об инвалидах, молодых людях в возрасте до 21 года, впервые ищущих работу, родителях в многодетных и неполных семьях, детях-сиротах, военнослужащих, уволенных с военной службы, лицах предпенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы. На забронированные для этой категории рабочие места трудоустроено более 32 тыс. человек.

Вопросы улучшения условий и охраны труда работающих, снижения производственного травматизма в республике вынесены в отдельный блок госпрограммы. Для их решения принимались меры по созданию безопасных условий труда.

Как отметила заместитель министра, социальная поддержка граждан осталась многовекторной. Выплачена денежная помощь на оздоровление 28,2 тыс. человек. Государственная адресная социальная помощь предоставлена более 1,4 млн граждан. Это ежемесячные и единовременные выплаты на приобретение продуктов питания, лекарств, одежды, обуви, школьных принадлежностей, социальные пособия для возмещения затрат на нужды маленьких детей - подгузников, детского питания.

Пожалуй, одно из важнейших направлений - поддержка тех, кто физически не в силах о себе позаботиться. Здесь центральную роль играли территориальные центры социального обслуживания населения. "Акцент в работе таких центров был сделан на обеспечении доступности социального обслуживания жителей села, в том числе за счет хозяйственных бригад и бригад социального обслуживания, действующих на мобильной основе. На начало года работали почти 1,2 тыс. социальных пунктов и 24 филиала. Нетрудоспособным гражданам оказывались разовые социально-бытовые услуги (покупка и доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, уборка жилых помещений и др.), предоставлялось комплексное социальное обслуживание", - рассказала Татьяна Бранцевич.

Открыты четыре новых дома-интерната: два в Минской области, по одному в Брестской и Гродненской областях. Это вместе с иными мерами позволило создать более комфортные условия проживания, а также ликвидировать очередь на поселение, имевшуюся на 1 января 2016 года.

Комплексное социальное обслуживание оказывалось и на дому. Только в 2020 году эти услуги получали 93,8 тыс. нетрудоспособных граждан, из них более 3 тыс. воспользовались услугами сиделки. Также предоставлялись услуги сопровождаемого проживания инвалидов.

"Конечно же, не забываем про ветеранов Великой Отечественной войны, лицах, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людях и инвалидах I и II группы. Более 60 тыс. из них оказана дополнительная социальная поддержка. Например, ремонт жилых помещений, печей, электропроводки, установка (замена) автономных пожарных извещателей. И само собой разумеющееся, что каждый ветеран был охвачен комплексными медицинскими осмотрами", - подчеркнула представитель министерства.

Продолжалась работа по повышению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц. Здесь речь идет не только о беспрепятственном доступе к объектам, но и об обеспечении информационной доступности в сфере теле-, радиовещания (для граждан, имеющих проблемы со слухом и зрением).

Как оценены результаты государственной программы?

"Реализация госпрограммы позволила достичь целевых установок. Так, удержана на уровне, ниже запланированного, зарегистрированная безработица: на начало года 0,2% при пороговом значении в 1% от численности рабочей силы", - отметила замминистра.

Уменьшена доля рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда. Обеспечено стабильное снижение показателя тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста. Снизился уровень производственного травматизма.

Обустроены элементами безбарьерной среды 7,7 тыс. объектов. С учетом особых потребностей инвалидов адаптировано значительное количество номеров в здравницах и гостиницах. Обустроены объекты транспортной инфраструктуры.

"В целом, высоко оценивая результаты, комиссия по госпрограммам обратила внимание и на вопросы, которые не удалось решить в полной мере", - добавила Татьяна Бранцевич.

Какие проблемы не удалось решить в полной мере?

Одна из проблем - ситуация с производственным травматизмом, в том числе со смертельным исходом. "Сразу оговорюсь. Речь идет не о росте количества производственных травм. Мы говорим о том, что их снижение идет меньшими темпами, чем было установлено программой. Причем эта ситуация характерна для всех областей Беларуси", - рассказала заместитель министра.

И вторая проблема - невыполнение обязательств местных органов по финансированию реконструкции и строительства стационарных учреждений (домов-интернатов для престарелых и инвалидов). "Например, Гомельским облисполкомом на эти цели в течение пяти лет средства не выделялись, Гродненским - выделено чуть больше 21% от запланированной суммы, Могилевским - около 12,5%, Мингорисполкомом - немногим более 47%. Общее финансирование капитальных вложений за пять лет составило 56,2% от предусмотренного объема", - пояснила Татьяна Бранцевич.

Она отметила, что эти и иные проблемы предстоит решать в ближайшие годы в рамках госпрограмм "Рынок труда и содействие занятости" и "Социальная защита".-0-