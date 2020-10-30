Цех по сборке торфовозных вагонов открыли на заводе торфяного машиностроения "Большевик"

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цех по изготовлению торфовозных вагонов открыли на заводе торфяного машиностроения "Большевик", передает корреспондент БЕЛТА.
Цех №2 ОАО "Завод торфяного машиностроения "Большевик" был реконструирован. На его площади организована сборка торфовозных вагонов - востребованной торфяной отраслью продукции. Производство узкоколейных торфовозных вагонов саморазгружающегося типа позволит организациям Минэнерго пополнять и обновлять подвижной состав данного вида.
Министр энергетики Виктор Каранкевич подчеркнул, что это только первый этап модернизации предприятия. В перспективе - реконструкция других цехов, выпуск инновационной продукции.
ОАО "Завод торфяного машиностроения "Большевик" - единственное машиностроительное предприятие в торфяной промышленности страны.
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