Цех смывки и покраски на новом авиаремонтном заводе должны ввести к концу 2020 года - Авраменко

26 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. На новом авиаремонтном заводе проектируют новый корпус - по смывке и покраске воздушных судов. Планируется, что в эксплуатацию его введут к концу 2020 года. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Министр напомнил, что новый авиаремонтный завод был сдан в эксплуатацию в мае 2018 года. Сегодня здесь функционирует корпус технического обслуживания и ремонта самолетов. Основная часть заказов поступает от Российской Федерации. "На очереди - строительство корпуса смывки и покраски воздушных судов. Сейчас его проектирует "Белжелдорпроект". К концу 2020 года новый цех должны ввести в эксплуатацию", - рассказал Алексей Авраменко.

Строительство нового корпуса необходимо, чтобы оказывать услуги в комплексе (выполнять техобслуживание, смывку-покраску и хранение воздушных судов), пояснил министр. Это позволит заводу привлечь дополнительные заказы, обеспечит приток валюты в страну и повысит конкурентоспособность предприятия.

В перспективе авиаремонтный завод планирует перейти на обслуживание новых типов авиационной техники западного производства (Вoeing, Airbus, Bombardier, Embraer), освоить новые виды деятельности на рынке обслуживания воздушных судов гражданской авиации. "Поэтому сейчас очень важно получить сертификаты, которые позволяли бы выполнять такие работы", - отметил министр. Сделать это, по его словам, планируется до конца текущего года.

"Все это позволит сохранить авиаремонтное производство гражданской авиационной техники, создать единый центр обслуживания воздушных судов и обеспечить независимость белорусских авиаперевозчиков от иностранных центров технического обслуживания и ремонта при выполнении периодических форм ТО", - резюмировал Алексей Авраменко.

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