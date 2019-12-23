Цель не выше 5% по инфляции в Беларуси в 2019 и 2020 годах вполне достижима - аналитик "Альпари Евразия"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целевой ориентир по инфляции в Беларуси не выше 5% в 2019 и 2020 годах вполне достижим. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

Вадим Иосуб полагает, что этот показатель вполне достижим, как и снижение инфляции до 4% в среднесрочной перспективе. При этом аналитик считает целесообразным ставить цель по инфляции в виде коридора. "Не все процессы, определяющие рост цен в стране, подвластны Нацбанку. Есть, например, административно регулируемые цены на товары и услуги, которые будут планово расти независимо от проводимой регулятором монетарной политики. Возможен импорт инфляции в случае ее серьезного роста в странах-партнерах по торговле. Вероятны сильные сезонные колебания цен, в первую очередь на сельхозпродукцию. Понимая это, разумно ставить цель по инфляции не до определенного уровня, как сейчас, а в виде коридора", - пояснил он.

"Логичней ставить цель в виде, например 5% и плюс-минус 0,5 процентного пункта. То есть считать приемлемым диапазон для инфляции 4,5-5,5%, а в перспективе - 3,5-4,5%. Ширину подобного коридора по инфляционной цели можно обсуждать. Это давно и хорошо зарекомендовавшая себя практика. Цели по инфляции устанавливаются в виде диапазона во многих странах - торговых партнерах Беларуси", - отметил эксперт.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси не исключает в следующей пятилетке целевой инфляции на уровне 4%. Вопрос планировалось обсудить с правительством с учетом различных структурных проблем, в первую очередь связанных с ликвидацией перекрестного субсидирования.-0-

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