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29 июля 2021, 19:44

Целевые индикаторы должны быть установлены в отраслевых программах повышения качества - Назаров

Фото gosstandart.gov.by
Фото gosstandart.gov.by

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отраслевых программах повышения качества должны быть установлены целевые индикаторы и показатели качества выпускаемой продукции. Эту работу необходимо провести Министерству промышленности, концернам "Белнефтехим", "Беллегпром", "Беллесбумпром" совместно с Госстандартом в течение августа. Такое поручение дал заместитель премьер-министра Юрий Назаров в ходе заседания коллегии Госстандарта по итогам работы в первом полугодии 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Выполнение программы "Качество 2021 - 2025" - основной вопрос повестки заседания коллегии. Она была утверждена на уровне правительства в декабре 2020 года. Основные задачи документа - стимулирование производства качественной и конкурентоспособной продукции, установление современных требований к продукции, развитие испытательного потенциала, а также совершенствование профессиональных знаний и культуры качества в целом. В течение пятилетки планируется реализовать более 30 системных мероприятий по четырем разделам. Три из них отражают развитие национальной инфраструктуры качества в целом и один - повышение качества в отраслях через разработку отраслевых программ качества.

Заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак в качестве одного из проблемных вопросов обозначил сложность в установлении и оценке целевых индикаторов и показателей качества продукции, выпускаемой в отраслях, при многообразии ее ассортимента и быстрой сменяемости видов и характеристик. В Госстандарт в соответствии с программой "Качество 2021 - 2025" отраслевые программы направили Министерство промышленности, концерны "Белнефтехим", "Беллегпром", "Беллесбумпром", в инициативном порядке - концерн "Белгоспищепром", Минлесхоз, Минэнерго.

"При рассмотрении представленных на согласование проектов отраслевых программ, на вебинарах и совещаниях вместе с отраслями мы попытались найти унифицированные подходы, но подойти к выбору и установлению количественных целевых показателей пока не удалось, - констатировал Александр Бурак. - Поэтому проекты отраслевых программ были согласованы с учетом их доработки в этой части".

Юрий Назаров особо подчеркнул важность вопросов качества в реальном секторе экономики. "Без качества продукции осуществить ее продажи невозможно, поэтому с учетом выявленных сложностей надо находить компромиссные решения и устанавливать целевые индикаторы. На доработку отраслевых программ в соответствии с требованиями программы "Качество 2021-2025" отводится август. По результатам 2021 года на примере любой отрасли мы должны конкретно посмотреть, как идет реализация отраслевой программы", - подчеркнул он.

На коллегии отмечалась возможность отечественных изготовителей не только применять технические регламенты и стандарты, но и активно участвовать в их разработке, продвигая свои интересы в обеспечении безопасности и качества продукции. "В настоящее время Госстандарт подготовил проект нормативного правового акта по предоставлению субсидий организациям на возмещение части расходов, понесенных ими в ходе разработки межгосударственных и государственных стандартов, из средств республиканского бюджета. После доработки комплекта необходимых документов он будет представлен на рассмотрение в установленном порядке. Такой посыл мы сегодня делаем и ожидаем, что заинтересованность наших компаний в лидерстве через стандарты будет усилена", - проинформировал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий.

На повышение интереса отечественных организаций к участию в республиканском конкурсном движении в области качества и расширение преимуществ для лауреатов направлен ряд мер. Это и расширение контента о предприятиях-победителях премии правительства за достижения в области качества и их продукции на портале "Качество.бел", и разработка МАРТ проекта нормативного правового акта по закупке товаров (работ, услуг) у организаций - лауреатов премии без учета требований законодательства о закупках за счет собственных средств в течение трех лет со дня ее присуждения. Утверждена также обновленная модель и критерии премии, гармонизированные с мировыми тенденциями системного менеджмента. Внедрить их при оценке участников конкурса планируется в 2022 году. В следующем году Госстандарт также планирует ребрендинг подходов к проведению конкурсов "Лучшие товары Республики Беларусь" и "Лучший менеджер".-0-

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