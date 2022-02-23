Целевые показатели и индикаторы качества выпускаемой продукции в отраслях на 2022 год будут изменены

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целевые показатели и индикаторы качества выпускаемой продукции в отраслях на 2022 год в рамках программы "Качество 2021 - 2025" будут скорректированы. Данное предложение Госстандарта поддержал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, который сегодня принял участие в итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принятая в республике программа "Качество 2021 - 2025" включает мероприятия как по развитию национальной инфраструктуры качества, так и по повышению качества в отраслях. В частности, Минпромом, концернами "Беллегпром", "Беллесбумпром" и "Белнефтехим" разработаны отраслевые программы, предусматривающие целевые показатели и индикаторы качества выпускаемой продукции.

По словам председателя Госстандарта Валентина Татарицкого, предварительные итоги программы "Качество 2021 - 2025" за 2021 год показывают, что в целом органы госуправления выполняют намеченные мероприятия. Однако для оценки результативности выполнения программы необходимо также рассматривать достижение установленных показателей качества и конкурентоспособности в отраслях.

"Отраслевые программы качества должны быть живыми документами, в них необходимо своевременно вносить изменения, - отметил Валентин Татарицкий и предложил всем республиканским органам госуправления пересмотреть запланированные уровни показателей на 2022 год. - Цели должны быть конкретными, достижимыми и напряженными, основанными на оценке рисков и современных условиях рынка".

"Это предложение - абсолютно правильное, - сказал Юрий Назаров. - Показатели на 2022 год надо скорректировать по отраслям".

Вице-премьер также коснулся темы запрета ввоза и реализации на территории страны продукции, не соответствующей требованиям безопасности и качества. "Вопрос актуальнейший, необходимо принимать достаточные меры по выявлению продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Со стороны Госстандарта проводится определенная работа", - отметил Юрий Назаров, подчеркнув при этом важность межведомственных мероприятий, направленных на предотвращение оборота опасной продукции.

По словам Юрия Назарова, 2021 год для Госстандарта, отраслевых министерств и концернов стал достаточно плодотворным, хотя и непростым с учетом пандемийных и санкционных ограничений. Поставленные задачи были выполнены.

Он положительно оценил деятельность, проводимую в области энергосбережения, обозначив, что предстоит напряженная работа по достижению всех установленных показателей, а также экспертизы проектов, развития цифровизации, кадровой работы.

В завершение Юрий Назаров поздравил участников коллегии с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, пожелал новых успехов и благополучия.

Вице-премьер обратил внимание на важность предстоящего политического события в стране - референдума по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси и пожелал всем сделать правильный выбор, "потому что этот выбор не только в наших интересах, а и в интересах наших детей".-0-