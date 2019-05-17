Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили производство в 1,5 раза

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2019 года предприятия целлюлозно-бумажной отрасли концерна "Беллесбумпром" выпустили продукции на Br 148,6 млн, что в 1,5 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Экспорт бумаги и картона вырос на 23,2% до $22, 5 млн, экспорт целлюлозы - в 3,9 раза до $10,14 млн, - отметили в ведомстве. - География поставок продукции целлюлозно-бумажного производства охватила 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее крупные объемы продаж бумаги и картона были на российском рынке, целлюлозы - на китайском".

По данным пресс-службы, среди предприятий целлюлозно-бумажной отрасли концерна наиболее динамичные темпы развития демонстрирует ОАО "Светлогорский ЦКК", где объемы производства в сопоставимых условиях выросли в 2,9 раза и составили в первом квартале текущего года Br57,5 млн, что составляет более трети (38%) от всего объема производства целлюлозно-бумажных предприятий концерна.

"С 2017 года Светлогорский ЦКК начал пробное производство сульфатной беленой целлюлозы из хвойных пород древесины. За 2018 год предприятие произвело 26 680 т целлюлозы, за январь-апрель этого года - 37 046 т", - рассказали в концерне.

В 2018 году головным предприятием общества в Светлогорске (без учета филиала в Чашниках "Бумажная фабрика "Красная звезда") было произведено продукции на сумму Br91,9 млн, это в 1,6 раза больше объема производства 2017 года. В первом квартале текущего года объем производства уже составил Br49,2 млн, что в 3,5 раза больше, чем январе-марте 2018-го. Экспорт товаров в 2018 году составил $17,1 млн, что в 7,4 раза больше, чем в 2017-м. В первом квартале 2019 года головным предприятием экспортировано продукции на $11,4 млн, что в 12,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рентабельность продаж в 2018 году составила 20,4%, в январе-марте этого года - 15,6%. При этом в концерне поясняют, что с 2019 года начала начисляться амортизация и произошло падение цен на целлюлозу на $100 на тонне.

В 2018 году в рамках реализации инвестиционного проекта на новом производстве создано 89 рабочих мест, из которых 54 - высокотехнологичные рабочие места и 35 человек приняты для обслуживания нового производства (водители погрузчиков, трактористы, кладовщики). Дополнительно в первом квартале текущего года было создано еще 38 рабочих места. Средняя заработная плата на новом производстве за отчетный период составила Br1154,2, что на 73% больше, чем за январь-март 2018 года.

"В настоящее время завод сульфатной беленой целлюлозы работает в штатном режиме пуско-наладочных работ. Осуществляется выпуск качественной готовой продукции, предприятие работает в непрерывном и безопасном режиме, - отметили в пресс-службе концерна. - В этом году предприятием планируется выпустить 149 000 т целлюлозы, основная часть которой будет экспортирована. Кроме того, часть целлюлозы будет переработана в готовую продукцию на территории республики местными производителями картонно-бумажной продукции".-0-