6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Благодаря модернизации действующих и созданию новых производств целлюлозно-бумажная отрасль концерна сегодня уверенно развивается, планомерно наращивает объемы производства и экспорта продукции. За январь-август целлюлозно-бумажные предприятия увеличили объем производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% до Br536,6 млн. Экспорт вырос на 29,7% до $140,2 млн. На внешние рынки предприятия поставляют 68,6% произведенной продукции. В прошлом году экспортировалось 55,7% продукции, в 2018 году - 48,5%", - рассказали в пресс-службе.

Бумага, картон и изделия из них, обои, целлюлоза и продукты лесохимии, произведенные предприятиями целлюлозно-бумажной отрасли, поставляются на рынки почти 40 стран. Помимо традиционных рынков сбыта ближнего зарубежья - стран СНГ, белорусские бумага и картон присутствуют и на рынках Ирана, Индии, Египта, Турции, Филиппин, Шри-Ланки, а также на рынках многих европейских стран: в Польше, Чехии, Германии, Великобритании, Венгрии и других.

Целлюлоза, которую производит построенный на базе Светлогорского ЦКК новый завод, поставляется в наибольших объемах в Китай и Россию. Всего она реализуется в 14 стран. За январь-август экспортировано 152,6 тыс. т целлюлозы на более чем $66 млн. Белорусские обои пользуются спросом также на рынках 14 стран. В их числе страны как СНГ, так и Европейского союза - Литва, Латвия, Болгария и Польша.

В последние годы интенсивно начало развиваться и лесохимическое направление. Специализированное предприятие концерна ОАО "Лесохимик" за 8 месяцев увеличило экспорт почти до $15 млн. Предприятие специализируется на переработке сосновой живицы и производит канифоль, скипидар, различные смолы и масла. Эта продукция востребована производителями шин, кабельной и нефтехимической продукции, производителями азотных и иных удобрений и компонентов.-0-