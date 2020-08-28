Цемент почти на Br1 млн продали на биржевых торгах

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цемент на Br991,2 тыс. продали на первых сессионных торгах для внутреннего рынка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской универсальной товарной бирже.

"На БУТБ стартовали регулярные биржевые торговые сессии по реализации продукции холдинга "Белорусская цементная компания" на внутренний рынок. На торги 27 августа было выставлено 18 неделимых лотов объемом от 2 тыс. т до 20 тыс. т. Интерес к ним проявили восемь покупателей. По итогам торговой сессии реализовано 7 тыс. т цемента на сумму Br991,2 тыс.", - рассказали в БУТБ.

Регулярные торги цементом на внутренний рынок будут проводиться еженедельно по вторникам и четвергам в 14.00. Будут выставляться крупные лоты стоимостью свыше 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br27).

Благодаря биржевому механизму БЦК рассчитывает увеличить продажи цемента во время так называемого низкого сезона - с сентября по март. "Для повышения результативности биржевых сессий специалисты отдела торгов перспективными товарами БУТБ информируют уже зарегистрированные компании - резиденты Беларуси, а также аккредитовывают и обучают новых участников биржевой торговли", - отметили в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-