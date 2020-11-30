Цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень текущего года - Мясникович

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень текущего года, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в передаче "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года. Есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходными, особенно что касается тарифа на прокачку газа, то есть по территории Российской Федерации, пока газ дойдет до Беларуси", - сказал Михаил Мясникович.

По его словам, есть целый ряд подходов, как решить этот вопрос в рамках пяти государств и в формате двусторонних отношений. Председатель Коллегии ЕЭК отметил заинтересованность всех участников газового рынка в урегулировании вопроса.

"Базовый документ, над проектом которого сейчас идет работа, - это международный договор об общем рынке газа. Мы планируем туда "зашить" ответы на все эти сложные вопросы, чтобы была понятна система взаимоотношений", - добавил Михаил Мясникович.

Согласно программе формирования общего рынка газа, проект договора будет готов в 2021 году, чтобы полностью перейти на торговлю по соответствующим принципам с 1 января 2025 года.-0-