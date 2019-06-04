Центр досудебного разрешения споров по интеллектуальной собственности планируют создать в Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр досудебного урегулирования вопросов по защите интеллектуальной собственности планируют создать в Беларуси. Об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин сегодня перед открытием регионального семинара "Актуальные аспекты использования прав на объекты интеллектуальной собственности" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Изобретателю или ученому в суде сложно доказать, что нарушены его права: он разбирается в своей теме, а не юридических вопросах. Поэтому мы со Всемирной организацией интеллектуальной собственности работаем в этом направлении. У них создан центр по досудебному урегулированию, где можно обсудить свой вопрос со специалистами и решить конфликт до суда, при необходимости они помогут отстоять свои права и в суде. Это сокращает время и издержки. Сегодня мы с ВОИС работаем над тем, чтобы создать в Беларуси такой центр досудебного урегулирования вопросов по защите интеллектуальной собственности", - отметил Александр Шумилин.
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