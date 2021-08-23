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Экономика
23 августа 2021, 13:49

Центр поддержки экспорта Волгоградской области поможет привлечь на БУТБ малый и средний бизнес 

Фото из архива
Фото из архива
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр поддержки экспорта Волгоградской области РФ будет содействовать привлечению на Белорусскую универсальную товарную биржу малого и среднего бизнеса. Договоренность о сотрудничестве между БУТБ и Центром поддержки экспорта Волгоградской области в привлечении на биржевую площадку новых компаний достигнута по итогам визита в центральный офис биржи представителей администрации данного региона России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В частности, планируются совместные онлайн- и офлайн-мероприятия, чтобы информировать субъекты хозяйствования Волгоградской области о возможностях торговли с предприятиями из Беларуси и других стран через БУТБ. "К сожалению, у многих наших предпринимателей сложился стереотип, что биржевые торги это сложно, рискованно и затратно. Как правило, именно эти опасения препятствуют широкому использованию биржевых инструментов субъектами малого и среднего бизнеса. Поэтому волгоградским бизнесменам наверняка будет интересно узнать, что вход на белорусскую биржу бесплатный, а биржевой сбор взимается только по факту совершения сделки. То есть участники торгов платят за результат, а не за процесс. В этом плане белорусская площадка выгодно отличается от многих организаций, оказывающих B2B-услуги", - отметила директор Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова. При этом она подчеркнула, что объединение усилий с БУТБ будет, несомненно, способствовать новым бизнес-контактам и развитию торговых отношений между хозяйствующими субъектами двух стран.

Заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило подтвердил заинтересованность в приходе на биржевую площадку представителей деловых кругов Волгоградской области, в том числе небольших производителей, для которых биржа может послужить основным каналом продвижения продукции на внешние рынки. "Разумеется, малый и средний бизнес интересен нам как категория участников биржевых торгов. Более того, мы хотели бы, чтобы доля таких компаний в товарообороте биржи постоянно росла. Для решения этой задачи в настоящее время прорабатывается возможность запустить пилотный проект с одним из белорусских банков. Главная цель - привлечь на биржу индивидуальных предпринимателей и небольшие частные предприятия, предоставив им на выгодных условиях ряд финансовых инструментов, включая банковские гарантии, овердрафты и кредиты на пополнение оборотных средств. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик у представителей бизнеса", - заявил он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-
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