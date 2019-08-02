Центр поддержки и развития женского предпринимательства создан в Белинвестбанке

Белинвестбанк продолжает свою миссию по поддержке женского бизнеса, начатую еще в 2016 году. В составе кредитно-финансового института создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства.

Главная задача Центра – стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса.

"В последние годы термин "женское предпринимательство" прочно вошел в экономическую жизнь не только мирового сообщества, но и стал частью белорусских реалий. На развитии женского предпринимательства сфокусировано внимание государства, общественных организаций и сообществ. Кто пропустит эту тенденцию, тот проиграет, – считает начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк" Виктория Байран. – Наш банк давно уделял особое внимание женскому бизнесу и создание Центра не просто логическое продолжение того, чем мы занимались в последние несколько лет, это выход на качественно новый уровень поддержки женского предпринимательства и новые возможности для наших клиенток".

Работа Центра организована по нескольким направлениям. Предстартовая поддержка женского бизнеса рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Она включает курсы, образовательные семинары и коучинги для получения деловых навыков. Помощь существующему бизнесу рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на качественно новый уровень. В рамках данного направления банк оказывает содействие в получении финансовых и технических ресурсов, организует нетворкинги, коворкинги и прочие обучающие мероприятия, внедряет специальные банковские продукты, услуги и сервисы для женщин в бизнесе.

"Как показал наш опыт, основные проблемы, с которыми сталкиваются бизнес-леди, – нехватка знаний в финансовой сфере и отсутствием средств для начала и развития своего дела. Мы поставили перед собой задачу, по мере сил решать эти вопросы, – отметила Виктория Байран. – В Белинветсбанке уже внедрена серия продуктов для женщин, которые в перспективе будут дополнены страховыми услугами с уникальными условиями. Продолжается серия обучающих бизнес-завтраков. Они уже состоялись в Бресте, Витебске и Гродно, и были востребованы как среди начинающих бизнес-леди, так и состоявшихся. Глобально, для повышения уровня финансовых знаний, в ближайшее время будет создана Школа женского бизнеса и, конечно, появится специализированный офис – уникальное пространство для бизнес-леди".

Женский бизнес – мировой тренд. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси, то есть практически половину занятых в экономике. Более 37% белорусок имеют высшее образование. Около 30% женщин имеют собственный бизнес.

В структуре клиентской базы малого и среднего бизнеса Белинвестбанка женский бизнес составляет 36% – это свыше 11 тысяч клиентов. За последний год (с 1.07.2018 по 1.07.2019) количество выдаваемых кредитов субъектам женского предпринимательства возросло почти в два раза.

Напомним, в 2016 году ОАО "Белинвестбанк" начал работу с Европейским банком реконструкции и развития по международной программе "Женщины в бизнесе". В рамках сотрудничества был реализован проект "УспешнаЯ" для поддержки женщин-предпринимателей. В 2019 году Белинвестбанк поддержал женский саммит "Ты можешь!". При участии банка состоялась серия мероприятий "Завтрак с экспертом" в Минске и 5 мини-встреч экспертов в области построения собственного бизнеса в областных центрах Беларуси.

Узнать о самых интересных предложениях в мире бизнеса для женщин, о том, как его создавать и сделать успешным, а также получать актуальную информацию о мероприятиях и обучающих программах вы можете в группе Центра поддержки и развития женского предпринимательства в социальной сети Facebook "БИЗНЕС. Не мужское дело" .

Дорога к цели начинается с первого шага.

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