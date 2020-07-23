Центр управления движением в Беларуси будет создавать австрийский Kapsch TrafficCom

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр управления движением в Беларуси будет создавать австрийская компания Kapsch TrafficCom, сообщили БЕЛТА в компании.

Создание такого центра предусмотрено проектом "Модернизация транзитного коридора", который финансируется за счет кредитных средств Всемирного банка. На международном конкурсе Kapsch TrafficCom выбран исполнителем для разработки, внедрения и обслуживания нового Центра управления движением и поставки различных компонентов интеллектуальной транспортной системы (камеры, детекторы движения и т. д.).

Инновационная система позволит управлять междугородним движением и дорожной инфраструктурой. Система автоматизирует процессы сбора и визуализации данных о движении в режиме реального времени. Это позволит операторам обнаруживать опасные дорожные условия, заторы, происшествия и аварийные ситуации и реагировать на них. Затем информация может быть быстро распространена среди водителей, организаций, занимающихся обслуживанием дорог, и других заинтересованных.

Kapsch TrafficCom является частью Группы компаний Kapsch со штаб-квартирой в Вене и имеет филиалы и дочерние компании в более чем 30 странах. В 2019/20 финансовом году доход Kapsch TrafficCom с общей численностью сотрудников 5 100 человек составил 731,2 млн евро.-0-