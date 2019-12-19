Центр управления перевозками БЖД открылся в Минске

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония ввода в промышленную эксплуатацию Центра управления перевозками Белорусской железной дороги с участием премьер-министра Сергея Румаса прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно находиться в этом современном здании при запуске такого инновационного проекта. Белорусская железная дорога не только занимает лидирующие позиции в сфере национальных перевозок, но и является связующим звеном в транспортной системе между странами Европы и Азии. Железнодорожная магистраль успешно развивается и обеспечивает в Беларуси 63% грузооборота и около 33% пассажирооборота. Слаженная железнодорожная система позволяет отрасли успешно строить работу по-новому, разрабатывать и внедрять передовые технологии, обеспечивать безопасность, бесперебойность и надежность функционирования транспортных артерий нашей страны", - сказал Сергей Румас.

Центр управления перевозками - это цифровой технологический комплекс, который призван обеспечить управление процессом перевозок и работой инфраструктуры Белорусской железной дороги в целом. Его основные задачи - организация и управление перевозочным процессом, обеспечение следования пассажирских и грузовых поездов, технического обслуживания и проведения плановых ремонтных работ на инфраструктуре БЖД, управление локомотивными и вагонными парками, грузовыми вагонами белорусских грузоотправителей, взаимодействие с аналогичными структурами соседних железнодорожных администраций, а также оперативными структурами Беларуси.

ЦУП работал в опытном режиме с 2 декабря, а с 19 декабря вводится в промышленную эксплуатацию.

В центре реализованы уникальные разработки: внедрены технологии диспетчерской и микропроцессорной централизации, которые позволяют диспетчерскому персоналу ЦУП удаленно управлять движением поездов и проводить мониторинг инфраструктуры на всем полигоне дороги.

Важным элементом ЦУП является информационное табло коллективного пользования площадью почти 80 кв.м. Табло состоит из 64 мониторов, имеет высокую степень разрешения, что создает комфортные условия для работы диспетчеров. Среди преимуществ табло - наличие различных режимов отображения информации и возможность их быстрого переключения. Это позволяет в режиме реального времени оперативно оценивать работу дороги в целом, вырабатывать необходимые управленческие решения по организации перевозочного процесса.

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