Центральные банки Беларуси и России обсудили экономику и денежно-кредитную политику в двух странах

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2019 году рассмотрены на очередном заседании Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России 19-20 июля в Петрозаводске с участием председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Участники встречи также обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности центральных банков Беларуси и России.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-