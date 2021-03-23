Центральный депозитарий Беларуси и Евразийский банк развития заключили депозитарный договор

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг заключил депозитарный договор с Евразийским банком развития. Центральный депозитарий открыл счет "депо" на имя ЕАБР, сообщили БЕЛТА в депозитарии.

"Установление договорных отношений между ЕАБР и Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг будет способствовать развитию белорусского рынка ценных бумаг. Также это имеет важное значение в контексте формирования общего финансового рынка на пространстве Евразийского экономического союза", - подчеркнули в депозитарии.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет обслуживание более 20 тыс. счетов "депо" эмитентов и депонентов, включая Министерство финансов и Банк развития Беларуси. Общий объем ценных бумаг на централизованном хранении составляет более Br70 млрд (более $27 млрд). Ежегодно проводится более 100 тыс. депозитарных операций. Центральный депозитарий установил корреспондентские отношения с депозитариями России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана и Кыргызстана, подключен к международной системе совершения платежей SWIFT, является в Беларуси Национальным нумерующим агентством, присваивающим ценным бумагам международные коды.-0-