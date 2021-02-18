18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный депозитарий Беларуси отправил первое сообщение SWIFT, сообщили БЕЛТА в депозитарии.

"15 февраля 2021 года вступила в силу новая редакция договора на установление корреспондентских отношений с Небанковской кредитной организацией АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), предусматривающая новый порядок взаимодействия - с использованием международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В этот же день система SWIFT начала применяться при обслуживании корреспондентского счета "депо" НРД в Центральном депозитарии Беларуси для отправки депозитарных сообщений установленных форматов", - рассказали специалисты.

Решение Центральным депозитарием Беларуси задачи по началу регулярного практического применения SWIFT на рынке ценных бумаг стало результатом двухлетней комплексной подготовительной работы. "Реализация этого проекта будет способствовать внедрению в практику национального рынка ценных бумаг международных финансовых стандартов. Также позволит эффективно использовать мировой опыт в сфере информационных технологий, обеспечивая оперативность, надежность, точность и непрерывность расчетов по операциям с ценными бумагами, и находиться в контексте формирования общего финансового рынка государств - членов Евразийского экономического союза", - пояснили в депозитарии.

НРД является центральным депозитарием России, осуществляет депозитарное, расчетно-кассовое обслуживание, выполняет функции репозитария, предоставляет информационные услуги, услуги по управлению ликвидностью и технологические сервисы.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Позволяет финансовым учреждениям (банкам, инвестиционным компаниям, депозитариям, расчетно-клиринговым организациям) во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях.

Центральный депозитарий Беларуси осуществляет обслуживание корреспондентских счетов "депо" 28 депозитариев второго уровня, более 20 тыс. счетов "депо" эмитентов и депонентов, включая Министерство финансов и Банк развития. Общий объем ценных бумаг на централизованном хранении составляет более Br70 млрд (более $27 млрд), ежегодно проводится более 100 тыс. депозитарных операций. Центральным депозитарием установлены корреспондентские отношения с депозитариями России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана и Кыргызстана. Центральный депозитарий является членом Ассоциации Центральных депозитариев Евразии, международной Ассоциации национальных нумерующих агентств, белорусской Ассоциации участников рынка ценных бумаг.-0-