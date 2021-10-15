Центральный депозитарий присоединился к международному проекту по повышению прозрачности финрынка

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг подписал соглашение о присоединении к проекту Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA) и Глобального фонда идентификации юридических лиц (GLEIF) по привязке международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN) и идентификаторов юридических лиц (LEI), сообщили БЕЛТА в депозитарии.

Цель совместной инициативы двух международных организаций состоит в повышении прозрачности финансового рынка для всех категорий инвесторов как в части ценных бумаг, так и в отношении эмитентов этих ценных бумаг. Проект предполагает формирование единой электронной базы данных международных кодов ценных бумаг (ISIN) и кодов эмитентов (LEI) этих ценных бумаг с помощью присоединившихся к нему членов ANNA и GLEIF.

"Центральный депозитарий Беларуси стал первым на пространстве Евразийского экономического союза национальным нумерующим агентством (ННА) - членом ANNA, присоединившимся к проекту. По состоянию на 1 октября к проекту ANNA и GLEIF по сопоставлению кодов и формированию единой базы данных присоединились 23 таких агентства", - рассказали в депозитарии.

Инициатива ANNA и GLEIF получила признание и поддержку со стороны финансовых регуляторов и мирового финансового сообщества, таких как Международная организация по стандартизации, Совет по финансовой стабильности, Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг, Европейский центральный банк, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

"Обеспечивая в рамках проекта улучшение условий транспарентности на финансовом рынке, участники инициативы способствуют минимизации рисков инвестирования в ценные бумаги в глобальном масштабе, повышению безопасности трансграничной торговли финансовыми услугами и инструментами, совершенствованию механизмов предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма, делают идентификацию юридических лиц и ценных бумаг более информативной, оперативной и полной", - отметили в депозитарии.

Директор центрального депозитария Андрей Аксенов подчеркнул, что присоединение к проекту ANNA и GLEIF будет способствовать повышению авторитета депозитария как инфраструктурной организации финансового рынка, содействовать интеграции Беларуси в международную финансовую систему.

Членами ANNA являются боле 100 национальных нумерующих агентств (ННА), которые присваивают международные идентификационные коды ценных бумаг. Код ISIN - уникальный буквенно-числовой код из 12 разрядов, служащий для однозначной идентификации финансовых инструментов эмитента, объединенных общими признаками. Центральный депозитарий Беларуси - полноправный член ANNA, выполняющий функции национального нумерующего агентства в Беларуси по присвоению международных кодов ISIN, CFI и FISN выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов.

GLEIF - международная организация, учрежденная Советом по финансовой стабильности, осуществляющая присвоение кодов LEI для обеспечения прозрачности сделок на финансовых рынках. Код LEI - уникальный буквенно-числовой код из 20 разрядов, служащий для идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых сделках.-0-