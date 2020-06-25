Центральный депозитарий ценных бумаг Беларуси получил статус полноправного члена ANNA

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" получил статус полноправного члена Ассоциации национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA). Такое решение принято во Франкфурте-на-Майне на общем собрании членов ассоциации, сообщили БЕЛТА в депозитарии.

"Получение этого статуса позволяет центральному депозитарию участвовать в общих собраниях ANNA с правом голоса, открывает доступ к проектам ассоциации по разработке и применению передовых международных стандартов, используемых на финансовых рынках, расширяет партнерскую сеть депозитария, а также позволяет использовать опыт мирового финансового сообщества в стандартизации операций и инструментов финансового рынка", - пояснили специалисты.

ANNA - международная организация, основанная в 1992 году группой из 22 национальных нумерующих организаций разных стран. Цель ассоциации - содействие в присвоении, распространении и применении международных идентификационных кодов как единого метода идентификации финансовых инструментов. ANNA обеспечивает глобальные финансовые рынки едиными идентификационными кодами ценных бумаг для использования в международных системах торговли, клиринга и расчетов, создает и поддерживает единую базу кодов идентификаторов ценных бумаг. На 1 июня ANNA насчитывала 97 полноправных членов и 19 партнеров - организаций из 123 стран.

В соответствии с соглашением о партнерстве, заключенным ранее между ANNA и центральным депозитарием, с 1 декабря 2008 года депозитарий стал организацией, выполняющей функции Национального нумерующего агентства в Беларуси. Депозитарий присваивает выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов международные идентификационные коды ISIN, CFI и FISN.-0-