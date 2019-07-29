Центробанки Беларуси и Литвы обсудили вопросы денежно-кредитной политики и развития сотрудничества

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные банки Беларуси и Литвы провели переговоры в Пинске по актуальным вопросам сотрудничества, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.
Стороны во главе с председателем правления Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления взаимодействия между центральными банками. Также была рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.-0-
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