Центробанки Беларуси и ОАЭ активизируют сотрудничество в области банковского надзора

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси и Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам обмена информацией и активизации сотрудничества в области банковского надзора, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Документ подписали 28 ноября в Абу-Даби заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко и заместитель управляющего Центральным банком ОАЭ Мохаммед Али бен Заид.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества центральных банков Беларуси и ОАЭ по вопросам надзора за деятельностью банков и других финансовых учреждений, работающих на территории двух государств, обмена надзорной информацией, проведения взаимных экспертных консультаций, организации обучения персонала для сотрудников центробанков.

Подписание меморандума состоялось на международной конференции органов банковского надзора, которая проходит 28-29 ноября в Абу-Даби. Мероприятие, организаторами которого являются Базельский комитет по банковскому надзору и Центральный банк ОАЭ, посвящено актуальным вопросам регулирования банковской деятельности и банковского надзора. В конференции принимают участие около 250 представителей надзорных органов и центральных банков из более чем 100 стран.-0-