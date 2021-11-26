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Экономика
26 ноября 2021, 17:44

Центробанки Беларуси и РФ обсудили реализацию денежно-кредитной политики и союзных программ

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия рассмотрены на заседании Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка РФ, которое прошло в Москве с участием председателя правления Нацбанка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Участники встречи рассмотрели экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2021 году, обсудили главные принципы и важнейшие параметры Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики РФ на 2022 год.

Также на заседании шла речь об организации деятельности рабочей группы по вопросам межбанковского двустороннего сотрудничества, сформированной из представителей центральных банков двух стран для регулярного взаимодействия в целях решения актуальных задач, в том числе реализации союзных программ, утвержденных на Высшем государственном совете Союзного государства 4 ноября 2021 года.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка Российской Федерации создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-

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