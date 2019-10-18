Центробанки Беларуси и РФ прорабатывают создание IT-платформы для сделок по торговому финансированию

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные банки Беларуси и РФ прорабатывают создание IT-платформы для сделок по торговому финансированию. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Илоны Ледницкой, озвученном на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"С Центральным банком Российской Федерации прорабатывается вопрос создания трансграничной IT-платформы для сделок по торговому финансированию. Платформа будет использоваться для организации межбанковского взаимодействия при проведении трансграничных документарных операций (аккредитивы, гарантии)", - отметила Илона Ледницкая.

По ее словам, это позволит эффективно передавать финансовые сообщения. Система должна отвечать единым унифицированным требованиям к электронному взаимодействию.

Для дальнейшего развития инструментов торгового финансирования Нацбанк Беларуси совершенствует законодательство. Это делается в том числе для расширения правового поля использования факторинга, планируется, что эту операцию смогут выполнять не только банки, но и другие организации, что будет способствовать развитию бизнеса (особенно малого и среднего). Также проводится работа по совершенствованию законодательства в части выделения банковских инструментов торгового финансирования в Беларуси в отдельную группу, что позволит изменить подходы к учету условных обязательств банков, снизить уровень нагрузки на предприятия по их обслуживанию.-0-