1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанки Беларуси и России будут гармонизировать монетарную политику, сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы (с Центральным банком России. - Прим. БЕЛТА) принципиально договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики - это таргетирование инфляции. В России этот режим уже внедрен, в Беларуси предстоит его реализовать. Мы предусматриваем, что если законодательство будет приведено в порядок для соответствия этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года", - сказал Павел Каллаур.

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