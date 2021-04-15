Центробанки ЕАЭС обсудили эффективность мер по снижению негативных последствий пандемии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о ЕАЭС прошло сегодня в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС, в том числе эффективность предпринятых мер, направленных на снижение негативных последствий пандемии коронавируса.

Стороны обменялись мнениями относительно подготовки международного договора о наднациональном органе по регулированию финансового рынка, обсудили вопросы, связанные с разработкой регуляторами финансовых рынков государств - членов ЕАЭС проекта международного договора о стандартизированной лицензии. Рассмотрен также ряд других актуальных тем интеграционного взаимодействия.

Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрено, что государства - члены ЕАЭС после завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков примут решение о полномочиях и функциях наднационального органа по регулированию финансового рынка и создадут его в Алматы в 2025 году. Согласно концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС наднациональный орган непосредственно подотчетен Высшему Евразийскому экономическому совету. Основными его задачами должны стать углубление экономической интеграции стран ЕАЭС с целью развития общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов.

Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о ЕАЭС является консультативно-совещательным органом. Его основная цель - координация валютной политики, в том числе выработка единых подходов и направлений курсовой политики. Первое заседание совета состоялось в апреле 2012 года.-0-