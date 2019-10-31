Центробанки ЕАЭС обсудили реализацию концепции формирования общего финансового рынка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатое заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о Евразийском экономическом союзе прошло сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси.

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов

Председатель Национального банка Армении Артур Джавадян

Участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику в государствах - членах ЕАЭС, подходы к реализации концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, обеспечение информационной безопасности финансового рынка и противодействие компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, координацию развития национальных платежных систем, а также другие актуальные темы интеграционного взаимодействия.

Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев

Кроме того, сегодня состоялось 59-е заседание Совета Межгосударственного банка. Рассмотрены результаты деятельности этого финансового учреждения за первое полугодие 2019 года, реализация стратегии банка на 2019-2023 годы, а также исполнение его бюджета в этом году и проект бюджета на 2020 год.

Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о ЕАЭС является консультативно-совещательным органом. Его основная цель - координация валютной политики, в том числе выработка единых подходов и направлений курсовой политики. Первое заседание совета состоялось в апреле 2012 года.

Межгосударственный банк является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами международного публичного права. Банк основан в 1993 году. Его учредителями являются государства в лице правительств и центральных (национальных) банков стран СНГ.-0-

Фото Егора Павлющика