Центробанки ЕАЭС обсудили реализацию концепции формирования общего финансового рынка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатое заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о Евразийском экономическом союзе прошло сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси.
Участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику в государствах - членах ЕАЭС, подходы к реализации концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, обеспечение информационной безопасности финансового рынка и противодействие компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, координацию развития национальных платежных систем, а также другие актуальные темы интеграционного взаимодействия.
Кроме того, сегодня состоялось 59-е заседание Совета Межгосударственного банка. Рассмотрены результаты деятельности этого финансового учреждения за первое полугодие 2019 года, реализация стратегии банка на 2019-2023 годы, а также исполнение его бюджета в этом году и проект бюджета на 2020 год.
Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов Договора о ЕАЭС является консультативно-совещательным органом. Его основная цель - координация валютной политики, в том числе выработка единых подходов и направлений курсовой политики. Первое заседание совета состоялось в апреле 2012 года.
Межгосударственный банк является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждением, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами международного публичного права. Банк основан в 1993 году. Его учредителями являются государства в лице правительств и центральных (национальных) банков стран СНГ.-0-
Фото Егора Павлющика