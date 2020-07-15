Цены на основные социально значимые товары в июне снизились - МАРТ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июне по отношению к маю фиксируется снижение цен на основные социально значимые товары: мясо и мясопродукты (на 0,5%), молоко и молочные продукты (на 0,6%), куриные яйца (на 2,7%), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Незначительно снизились по отношению к маю цены на чай, соль, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия (от 0,04% до 1,9%), а также на отдельные овощи - лук (на 7%), перец (на 4,8%), огурцы (на 8%) и помидоры (на 22,4%). Вместе с тем в июне подорожали синтетические моющие средства (на 1,4%), сыры (на 0,9%), обувь (на 0,6%), крупы и бобовые (на 0,4%).

В июне по отношению к маю потребительские цены увеличились на 0,2%, к декабрю 2019 года - на 3,4%. Годовая инфляция (за последние 12 месяцев) составила 5,2%. "С сентября 2019-го годовая инфляция сохраняется вблизи целевого параметра в 5%. В июне увеличение потребительских цен в годовом выражении произошло прежде всего за счет удорожания плодовоовощной продукции. Основные факторы изменения стоимости этих товаров - поступление в продажу продукции нового урожая, сохраняющийся повышенный рост цен на отдельные импортируемые фрукты (цитрусовые, виноград, яблоки)", - отметили в МАРТ.

Продолжается снижение в годовом выражении потребительских цен на мясо и мясопродукты (с 1,4% в апреле до минус 0,5% в июне), замедление роста цен на молоко и молочные продукты (с 5,6% в мае до 4,8% в июне), животное масло (с 5,3% до 3,6%), макаронные изделия (с 4% до 3,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (с 2% до 1,4%).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца годовой прирост цен (тарифов) сохранился на историческом минимуме - 6,7%. В июне отмечается планируемый рост тарифов на услуги горячего водоснабжения (по отношению к маю на 1,5%), а также увеличение на летний период денежных норм расходов на питание обучающихся в учреждениях дошкольного образования. Одновременно фиксируется снижение стоимости водки. Цены на автомобильное топливо остались неизменными по отношению к средним в предыдущем месяце.-0-