24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на сигареты в августе увеличиваться не будут, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

До этого цены отдельных видов сигарет изменялись каждый месяц. Согласно максимальным розничным ценам на сигареты с фильтром с 1 августа 2020 года, в следующем месяце повышение цен не предусмотрено.-0-