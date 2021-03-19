Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы изменятся

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемых у физлиц, изменятся с 23 марта. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов №24 от 16 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового Интернет-портала.
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят для золота 375-й пробы - Br47,82 (ранее Br52,44); 500-й - Br63,76 (ранее Br69,92); 583-й, 585-й - Br74,59 (ранее Br81,80); 750-й - Br95,63 (ранее Br104,87); 900-й - Br114,76 (ранее Br125,85); 916-й - Br116,80 (ранее Br128,08); 950-й - Br121,13 (ранее Br132,84); 958-й - Br122,15 (ранее Br133,96).
Платину 950-й пробы будут скупать по Br82,20 за 1 г (ранее Br61,37).
Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит Br1,43 (ранее Br1,36); 800-й - Br1,53 (ранее Br1,45); 875-й - Br1,67 (ранее Br1,58); 916-й - Br1,75 (ранее Br1,66); 925-й - Br1,77 (ранее Br1,67); 960-й - Br1,83 (ранее Br1,74).
Постановление вступает в силу с 23 марта 2021 года.-0-