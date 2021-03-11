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11 марта 2021, 17:15

Цены на социально значимые товары контролируются постоянно, к нарушителям принимаются меры - МАРТ

Фото из архива
Фото из архива

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на социально значимые товары контролируются постоянно, к нарушителям законодательства о ценах и ценообразовании принимаются соответствующие меры. Об этом заявил сегодня журналистам начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Кирилл Слабко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевое в контроле за ценами - оперативность и эффективность принимаемых мер. Используется комплекс различных инструментов и механизмов, чтобы достичь нужного результата. Мы в первую очередь анализируем все поступающие в министерство сведения: обращения граждан и госорганов, публикации в СМИ. Особая надежда у нас на онлайн-форму, размещенную на сайте МАРТ, которая позволяет достаточно точно определить, на какой товар и когда повысилась цена, и точечно работать по конкретному направлению", - сказал Кирилл Слабко.

Вся полученная информация анализируется, доводится до территориальных органов МАРТ для отработки. По результатам рассмотрения этих данных принимаются решения. Это могут быть предписания, рекомендации, начало административного процесса в отношении виновных лиц. Может быть даже поднят вопрос о приостановлении работы торговых объектов: такое право предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143.

Министерство в 2020 году выявило 199 нарушений законодательства о ценах и ценообразовании. По итогам рассмотрения этих материалов к административной ответственности привлечено 100 виновных лиц. Сумма штрафных санкций составила более Br200 тыс. С начала 2021 года установлено 16 подобных нарушений. "Среди товаров, на которые завышались цены, могу назвать лук, гречку, курицу. Но эти нарушения не носят системного характера, сегодня может быть одно, завтра другое, - отметил Кирилл Слабко. - Штрафные санкции для юрлиц достаточно жесткие. Размер штрафа равен увеличенной вдвое разнице между выручкой, полученной незаконным путем, и выручкой, что должна была быть в соответствии с законодательством. Эти суммы на практике могут исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей".

По его словам, нарушения могут быть и со стороны поставщиков, и со стороны торговых сетей. Но больше таких фактов фиксируется со стороны торговли. "Однако нарушение нарушению рознь. Может быть техническая ошибка или человеческий фактор, в результате чего торговая надбавка будет на 0,1% выше положенного. А имеют место и злоупотребления, когда торговые надбавки увеличены в 3-4 раза - у нас были случаи, когда вместо 30% было 120%. Здесь в отношении нарушителей принимаются более серьезные меры", - подчеркнул представитель МАРТ.

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. В перечне рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые виды колбас, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, плодоовощная продукция, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички, а также определенные лекарства. С 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. "С принятием этого постановления мы увидели рост обращений в наш адрес. По тем материалам, которые мы уже рассмотрели, нарушений пока не установлено. Часть материалов еще в работе", - обратил внимание Кирилл Слабко.

В связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога. При реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%. Сообщить о существенном росте цен на лекарства можно онлайн на сайте МАРТ. "С января к нам поступило примерно 45 обращений. Эта информация была доведена до наших структурных подразделений в регионах, они ее отработали. Мы видим, что рост цен был связан в первую очередь с введением НДС. Отдельные субъекты хозяйствования уже принимают меры по снижению цен за счет уменьшения размеров торговых надбавок", - отметил представитель МАРТ.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли цены
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