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08 июля 2020, 13:01

Цены под контролем: как МАРТ регулирует ситуацию на рынке

Владимир Колтович. Фото из архива
Владимир Колтович. Фото из архива

МАРТ постоянно следит за изменением цен на потребительском рынке. В последнее время этот вопрос находится на особом контроле главы государства. На необоснованное повышение стоимости товаров поручено реагировать незамедлительно. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович рассказал корреспонденту БЕЛТА, как организована эта работа и налажена обратная связь с покупателями.

Система обеспечения ценовой стабильности

Перед правительством ставится задача по ограничению инфляции. "Мы ее достигаем уже пятый год подряд. С 2017 года инфляция поддерживается вблизи 5%. МАРТ выстроил систему из двух ключевых блоков - координации по регулируемым ценам и мониторинга изменений на свободном рынке", - отметил Владимир Колтович.

В Беларуси, как и во всех странах, существуют регулируемые государством цены и тарифы (как правило, на товары и услуги, производимые в условиях ограниченной конкуренции) и устанавливаемые хозяйствующими субъектами самостоятельно. "Рост свободных цен, формирующихся в конкурентной среде, ниже, чем у монополистов. Поэтому одна из основных задач МАРТ - сблизить темпы роста регулируемых и свободных цен, - пояснил министр. - В связи с этим министерство, как правило, согласовывает изменение регулируемых цен и тарифов на прогнозный уровень базовой инфляции. Такой подход дает результат: по итогам 2019 года достигнут исторический минимум по их росту - 7,5%". В мае 2020 года этот показатель в годовом выражении еще больше замедлился и составил 6,7%.

"В отдельных случаях (при более высоком, объективном росте затрат) допускается повышение регулируемых цен в иных размерах, - обратил внимание Владимир Колтович. - Но в таком случае повышение должно быть сопоставимо с ростом доходов населения. Так, за прошлый год заработная плата увеличилась на 13,3%".

Чтобы не допускать одномоментного роста, МАРТ разработал матрицу изменения регулируемых цен. Например, тарифы на услуги ЖКХ повышаются в два этапа - в январе и июне (для типовой двухкомнатной квартиры - не более чем на $5), интернета - на 4% в целом (в I и IV кварталах), связи - на 4% в IV квартале.

Госрегулирование цен

Министр обратил внимание на значительное ухудшение внешних условий в I квартале 2020 года: затруднение поставок товаров, сокращение предложения, увеличение внешних цен, прежде всего на продовольствие. В России в марте годовой рост стоимости хлеба составил 7,5%, круп - 8,8%, мяса птицы - 11,3%, сахара - 27,6%. Чтобы не допустить значимого роста цен в Беларуси, МАРТ в первую очередь предложил расширить перечень социально значимых товаров с 20 до 30 групп.

"После этого было введено временное ценовое регулирование на социально значимые товары, в том числе на мясо, рыбу, хлеб, молоко, овощи, крупы, средства защиты органов дыхания и дезинфицирующие средства. Эта мера позволила поддержать цены на основные для населения товары на умеренном уровне", - отметил министр. Годовой рост стоимости молока в мае замедлился до 5,6% (в марте 2020 года было 7,5%), животного масла - до 5,3% (7,6%). Рост цен на хлеб и рыбу сохранился около 2%, на муку - 0,6%, а цены на мясо снизились на 0,1%.

Такую меру планируют применять до 15 октября включительно. Коллегия ЕЭК 7 июля согласовала продление в Беларуси срока госрегулирования цен на социально значимые товары на 90 дней.

"Решения об изменении регулируемых цен и тарифов, а также временные меры по регламентированию порядка ценообразования на отдельные группы товаров (например, лекарства по указу №143), должны приниматься взвешенно - не в интересах отдельных отраслей и предприятий, а с учетом влияния в целом на экономику и население", - подчеркнул Владимир Колтович.

Для этого и создана комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. В ее состав входят представители широкого круга органов госуправления. На заседаниях комиссии рассматривается экономическое обоснование каждого изменения. Это позволяет принимать взвешенные решения, учитывая финансовое состояние организаций отрасли и обоснованность затрат, чтобы не допустить реализации товаров и услуг ниже себестоимости и сохранить их доступность для населения.

Мониторинг

Еще одно важное направление - мониторинг цен, нерегулируемых государством. МАРТ анализирует информацию по всей цепочке от производителя до розничной цены, которую потребитель видит на полке магазина. Для пресечения необоснованного роста стоимости товаров министерство использует как временное ценовое регулирование, так и антимонопольные расследования. Министр привел в качестве примера пресечение ценовой дискриминации ООО "Евроторг" в отношении сети магазинов ООО "Широких", что помогло сохранить объективный уровень цен на определенной территории.

Чтобы обеспечить соблюдение законодательства, МАРТ проводит контрольно-аналитические мероприятия: в 2019 году - в более чем 5,6 тыс. объектов, в 2020-м - в 3,1 тыс. Кроме того, в соответствии с указом №143 "О поддержке экономики" расширены полномочия министерства в области контроля за ценообразованием. В случае нарушений субъектами торговли действующего законодательства в области цен МАРТ может принимать меры вплоть до приостановления работы торгового объекта. Для реализации этих полномочий был разработан порядок внеплановых проверок, основанием для которых могут стать в том числе сообщения о необоснованном росте стоимости товаров.

Обращения покупателей

"Как показала практика, эффективный инструмент для оперативного решения возникающих проблем на потребительском рынке - телефонные линии и онлайн-опросы. Телефонная линия по вопросам существенного роста цен начала работать в МАРТ с 2 апреля. За первые два дня ее работы поступило около 350 звонков, в течение следующей недели - 209, к концу месяца - до 50 в неделю", - рассказал Владимир Колтович. Перечень товаров, о росте стоимости которых информировали граждане, в апреле - мае в целом не менялся. На долю лимонов, имбиря, чеснока и товаров медицинского назначения (масок, антисептиков, парацетамола и других) в совокупности приходилось около двух третей звонков, на все прочие товары - лишь треть.

Уже с начала мая количество сообщений на телефонную линию значительно сократилось, что, по мнению министра, свидетельствовало о стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке. По данным за июнь, среднее количество звонков составляло не более пяти в неделю.

Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн. Такая возможность появилась в конце июня. Кстати, за первую неделю работы интернет-опроса пришло всего три сообщения. Как отметил Владимир Колтович, налаженная таким образом обратная связь с населением дает основания полагать, что принимаемые МАРТ меры по стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке в целом эффективны.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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