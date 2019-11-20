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Экономика
20 ноября 2019, 18:09

Церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" состоялась в Минске

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" прошла сегодня в "Дипсервис Холле" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Успешный старт" победителями стали ООО "Арсатаека" (Витебская область), ООО "Гисмарт" (Минск), ООО "Конгломерат" (Брестская область), ООО "Моглеспромонтаж" (Могилевская область), ООО "Хойникские ремесла" (Гомельская область), ЧТПУП "ФОмак" (Гродненская область), ЧТУП "Ролимар плюс" (Минская область).

Победителями в номинации "Стабильный успех" признаны Институт горной электротехники и автоматизации (Минская область), ООО "Ремком" (Могилевская область), ОАО "САТУРН-1" (Гомельская область), ООО "Синезис" (Минск), ООО "Эполь Софт" (Брест), СООО "Клубника Плантс" (Гродненская область), Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (Витебская область).

В номинации "Эффективный бизнес в сфере производства" отмечены ИООО "ВестЛоджинг" (Гродненская область), ООО "Александров" (Минская область), ООО "БарановичиСпецМебель" (Брестская область), ООО "Тусон" (Витебск), ООО "Ясеньлес" (Могилевская область), УПТП "АЭС-комплект" (Минск), ЧУП "Форвардер" (Гомельская область).

В номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг" победили индивидуальный предприниматель Ольга Паседько (Могилевская область), иностранное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие "ДиЭсВи Транспорт" (Минск), ООО "БЕЛСОНО" (Гомель), группа компаний "Ресурсконтроль" (Витебск), ООО "ЗападТрансЭкспедиция" (Брестская область), частное медицинское унитарное предприятие "Беатум-Дент" (Гродненская область), частное транспортное унитарное предприятие "ТРАНС-ВЕЛЕС" (Минская область).

Также принято решение наградить дипломом "Ганаровы прадпрымальнiк" частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Форвардер", признанное победителем по итогам национального конкурса "Предприниматель года" в 2018 и 2019 годах.

Национальный конкурс "Предприниматель года" проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса "Лепшы прадпрымальнік", который проводился с конца с 1997 года. Основной целью его подготовки и проведения является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (в номинации "Стабильный успех" может участвовать и крупный бизнес), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.

Предприниматели сами подают заявки для участия в конкурсе в органы власти по месту регистрации. Далее документы участников (где приводятся показатели их деятельности) сверяются и передаются в оргкомитеты конкурса, созданные в каждой области и Минске. В состав оргкомитета входят представители местной власти, предпринимательских объединений, общественных организаций. Эти оргкомитеты определяют лучших в каждой из номинаций в своем регионе по объективным критериям - результатам деятельности. Данные направляются в Министерство экономики, где готовится проект постановления правительства. Этим документом официально определяются победители конкурса. Победившим повторно присваивается титул "Почетного предпринимателя".-0-

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