Цифровая трансформация банковского сектора – технологии межбанковской системы идентификации для бизнеса

Цифровая трансформация банковского сектора продолжается. Белинвестбанк предоставил новые возможности ведения бизнеса для юридических лиц. Кредитно-финансовый институт первым в стране реализовал возможность входа в каналы дистанционного обслуживания клиентов-юрлиц через межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Создание межбанковской системы идентификации было предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 "О развитии цифровых банковских технологий". МСИ предназначена для распознавания и идентификации клиентов в режиме онлайн, без личного присутствия в банке. Она позволяет, единожды пройдя процедуру идентификации в одном из кредитно-финансовых институтов, получать банковское обслуживание посредством дистанционных каналов в любом белорусском банке в удобное время. Таким образом, теперь клиенты любого банка – участника МСИ могут получить услуги онлайн в Белинвестбанке.

"Созданная в Республике Беларусь межбанковская система идентификации явилась ответом банковского сектора на вызов о необходимости цифровой трансформации экономики и стала своеобразным импульсом для дальнейшего развития цифровых технологий не только в банковской среде, но и в других отраслях, – отметила заместитель председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина. – Межбанковская система идентификации – это быстрый, простой и надежный способ дистанционного привлечения новых клиентов, который, с одной стороны, позволяет участникам финансового рынка сократить свои издержки по привлечению клиентов, а с другой – стимулирует конкуренцию, что, безусловно, должно привести к повышению качества предлагаемых услуг. При этом успех развития МСИ напрямую зависит от готовности банков идти в ногу со временем и на практике доказывать свое право называться цифровым банком. В этой связи приятно отметить тот факт, что Белинвестбанк стал первым в стране банком, реализовавшим возможность использования МСИ при обслуживании клиентов­ – юридических лиц".

"Сегодня все больше банковских услуг оказываются посредством каналов дистанционного обслуживания. Межбанковская идентификация клиентов повышает свободу выбора поставщика финансовых услуг. Она обеспечивает доступность банковских сервисов и технологий, способствует созданию равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности независимо от наличия в их населенных пунктах отделений банков, – отметил Сергей Лунегов, заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк", курирующий направление малого и среднего бизнеса. – Благодаря уникальной технологии потребитель, не приходя в банк, сможет получить весь комплекс услуг: заключить договор с банком, выбрать тарифный пакет обслуживания и полноценно пользоваться не только расчетно-кассовым обслуживанием, но и другими сервисами, которые банк предоставляет онлайн. Проведение в жизнь всех этих возможностей станет следующим шагом, над реализацией которого уже работают наши специалисты".

Уже сегодня любое юридическое лицо, войдя в интернет-банкинг через МСИ, может сравнить предложения курсов валют в банке обслуживания и Белинвестбанке и купить валюту по более выгодному курсу. Такую возможность предоставляет электронная торгово-информационная площадка – удобный и простой инструмент для совершения валютно-обменных операций. Она позволяет не только получать информацию о курсах валют, установленных банком, но и сократить время, связанное с согласованием сделки, до одного клика. Заключение сделки в режиме онлайн позволяет осуществлять фиксирование курса и суммы сделки. И все это без походов в банк, используя современные технологии.

Среди сервисов, доступных юридическому лицу, – "BIB Контрагент". Он предоставляет возможность проверить онлайн благонадежность своих потенциальных и существующих партнеров.

В последнее время в нашей стране растет количество субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Сегодня в Республике Беларусь хозяйственную деятельность осуществляют более 355 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Именно этот сегмент является приоритетным для использования входа через МСИ. На 1 июля 2019 года в Белинвестбанке обслуживается более 30 тысяч субъектов МСБ. В структуре клиентской базы свыше 11 тысяч – женщин-предпринимателей. Развитие сегмента МСБ является одним из приоритетных.

Напомним, в нашей стране принята стратегия развития малого и среднего бизнеса "Беларусь – страна успешного предпринимательства". В результате ее реализации долю субъектов МСБ в общем объеме валовой добавленной стоимости планируется довести к 2030 году до 50 %. По информации Национального статистического комитета Беларуси за 2018 год, вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси составил 24,6 %.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси. Основной целью ЕРИП является предоставление участникам финансового рынка единой высокотехнологичной интегрированной платформы для эффективного обеспечения платежей, осуществления расчетов, предоставления различных сервисов, в том числе в рамках общегосударственных проектов.

ОАО "Белинвестбанк" – один из ведущих системно значимых банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

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