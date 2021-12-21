Цифровая трансформация, зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее

Несмотря на все трудности 2021 года, оказывающие значительное влияние не только на работу энергосистемы, но и всей экономики, энергетики Гродненской области с честью выполняют свою задачу по надежному энергоснабжению всех потребителей электрической и тепловой энергией. Дополнительную ответственность на каждого работника возложила пандемия, а минимальная продолжительность межотопительного периода предъявила повышенные требования к срокам и качеству проведения ремонтной кампании.

Всем внешним вызовам коллектив РУП "Гродноэнерго" сумел противопоставить профессионализм и сплоченность, а проводимая в энергосистеме политика, направленная на предупреждение негативного развития событий, позволила обеспечить своевременное завершение работ на оборудовании, задействованном в прохождении максимальных нагрузок.

Традиция быть лидером

Сегодня РУП "Гродноэнерго" – одно из крупнейших производственных предприятий Гродненской области, единый динамично развивающийся технологический комплекс по производству, передаче и распределению энергии. На балансе энергосистемы находятся теплоэлектроцентрали суммарной установленной электрической мощностью 365 МВт, гидроэлектростанции (около 20 МВт), Новогрудская ветроэлектрическая станция (9 МВт), районные котельные, более 38 тыс. км основных и распределительных электрических сетей напряжением 0,4–330 кВ и около 800 км тепловых сетей.

Предприятие пятый год подряд становится лауреатом конкурса "Лидер энергоэффективности". В 2021 году Гродненская энергосистема одержала победу в номинации "Цифровая трансформация, автоматизация, умные» технологии" с автоматизированной системой контроля состояния предизолированных трубопроводов, разработанной филиалом "Предприятие средств диспетчерского и технологического управления" РУП "Гродноэнерго" и активно внедряемой в тепловых сетях городов Гродно и Лида.

– В текущей пятилетке особое внимание уделяется тепловым и электрическим сетям – важнейшему звену, связывающему источники энергии с потребителями. Министерством энергетики Республики Беларусь поставлена амбициозная задача по наращиванию объемов замены и нового строительства тепловых сетей. Во исполнение данного решения РУП "Гродноэнерго" в этом году завершит строительство, реконструкцию и замену участков тепловых сетей суммарной протяженностью более 35 км в однотрубном исчислении, – отметил генеральный директор РУП "Гродноэнерго" Виктор Жук. – Активно проводятся работы и в электрических сетях, наряду с реализацией традиционных направлений наращиваются темпы ввода объектов, обеспечивающих возможность использования электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Инновации и развитие

15 мая энергетики страны традиционно отметили День создания Белорусской энергосистемы. В 2021 году этот день ознаменован юбилейным поводом – 90-летием с момента основания энергетической системы республики. Гродненские энергетики внесли свой вклад в развитие энергосистемы страны и продолжают открывать здесь новые горизонты. Общее направление развития энергетики Гродненщины на протяжении всей ее истории – это неуклонное наращивание мощностей, генерирующих источников, развитие систем передачи энергии потребителям, постоянное совершенствование структуры управления, повышение экономичности работы оборудования, обеспечение достойных и безопасных условий труда персонала.

2021 год стал юбилейным для филиала Гродненской энергосистемы – "Предприятие средств диспетчерского и технологического управления". Уникальное подразделение, объединившее в своем составе самые передовые и инновационные направления развития вычислительной техники, автоматизированных систем управления, связи и телекоммуникации, средств учета энергии, было создано 30 лет назад, в марте 1991 года. ПСДТУ стало первым инженерным центром в белорусской энергетической отрасли. Первый программно-технический комплекс АСКУЭ в Беларуси – информационно-измерительная система СИМЭК – и первый в энергосистемах страны программно-технический комплекс на базе однокристальной микро-ЭВМ – система телемеханики ММТ-1 – были разработаны и внедрены в эксплуатацию специалистами ПСДТУ в конце XX века.

В филиале создан первый в республике Центр испытаний средств учета электроэнергии. Первыми в энергосистеме здесь наладили выпуск электронных приборов учета и средств автоматизации. В ПСДТУ создано и постоянно развивается собственное производство различной электротехнической продукции. Специалисты филиала выполняют полный цикл работ: от разработки схемных решений до выпуска продукции электротехнического назначения. Успешно работает уникальный Центр хранения и обработки информации (ЦХОИ), благодаря которому у РУП "Гродноэнерго" есть мощный вычислительный комплекс, пока не имеющий аналогов в Белорусской энергосистеме.

– В 2021 году исполнилось пять лет с момента создания Новогрудской ветроэлектрической станции РУП "Гродноэнерго" общей мощностью 9 МВт. Всего с момента ввода в 2011-м первой ветроэнергетической установки мегаваттного класса электрической мощностью 1,5 МВт и по ноябрь 2021 года было отпущено в сеть более 135 000 000 кВтч. Успешная эксплуатация Новогрудской ВЭС стала положительным примером и обеспечила бурное развитие ветроэнергетики в нашей стране, – рассказал Виктор Жук.

Главный ресурс – люди

Традиционно в РУП "Гродноэнерго" уделяется повышенное внимание условиям труда персонала, и текущий год также не стал исключением. Большой объем работ по реконструкции рабочих мест выполнен в филиалах предприятия.

Благодаря внедрению оптимальных форм хозяйствования и грамотному подходу работникам филиала "Агрофирма "Старый Дворец" РУП "Гродноэнерго" удалось добиться хороших результатов. В этом году аграрии стали победителями в номинации за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди сельскохозяйственных предприятий Министерства энергетики.

Помимо производственной деятельности, работники предприятия активно участвовали в общественной, культурной и спортивной жизни предприятия, города, области и республики. 2021 год в Беларуси прошел под знаком народного единства. Энергетики Гродненщины внесли свой вклад в мероприятия, приуроченные к Году народного единства, и во многие другие важные события нашей страны.

Бесперебойное энергоснабжение потребителей достигается самоотверженным трудом энергетиков, людей творческих и ответственных. Развитие энергосистемы ведется опережающими темпами, что позволяет не только обеспечить надежную подачу энергии, но и подключать новые производственные мощности, объекты социальной сферы и жилые дома, закладывая надежный фундамент для роста благосостояния всех жителей Республики Беларусь.

– Непрерывное самосовершенствование, ответственность каждого работника за свой участок, чуткое отношение к каждому члену коллектива и взаимовыручка позволяют нашему предприятию активно развиваться на основе внедрения передовых технологий и оборудования, достигая поставленных задач, – поделился Виктор Жук, генеральный директор РУП "Гродноэнерго". – От всей души поздравляю всех работников многотысячного коллектива и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, позитивной энергетики, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

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