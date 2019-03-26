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Цифровизация услуг - одно из ключевых направлений работы банков с МСП

Экономика 26.03.2019 | 17:10
Фото из архива
Фото из архива

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в Беларуси входит в число приоритетных задач. В стране многое сделано для совершенствования делового климата и улучшения условий ведения бизнеса. Различные программы поддержки предлагают предпринимателям и белорусские банки. О том, какие их продукты сегодня наиболее востребованы представителями МСП, а также в целом об условиях, созданных для развития этого сектора экономики, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор ОАО "Банк "БелВЭБ", курирующий вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, Виктор Апанасик.

- Виктор Константинович, как вы в целом оцениваете условия для развития малого и среднего бизнеса в Беларуси?

- В октябре 2018 года постановлением правительства была утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) "Беларусь - страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года. В рамках этой стратегии определены приоритетные направления развития МСП на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Одна из основных задач стратегии - создание благоприятных административно-правовых и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития бизнеса.

Таким образом, государство целенаправленно идет по пути упрощения условий ведения бизнеса, дает четкий посыл, что малый и средний бизнес в стране нужен и приветствуется. Безусловно, немаловажную роль в развитии малого и среднего предпринимательства играет банковский сектор. Системная и последовательная политика Национального банка Беларуси в совокупности с рядом благоприятных внешних факторов привела к феноменальным для современной Беларуси реалиям: уровень ставок по кредитам исторически низкий, либерализовано валютное законодательство, невероятными темпами совершенствуется платежная система, внедряются современные технологии, на базе которых создаются новые, интересные и эффективные продукты и решения для бизнеса. Все это, несомненно, ведет к улучшению условий для предпринимательства. Разумеется, неотъемлемой частью этой системы является и Банк БелВЭБ.

- Какие банковские услуги сегодня наиболее востребованы предприятиями малого и среднего бизнеса?

- Компании этого сектора - активные пользователи всего спектра банковских услуг. Однако наиболее востребованными все же являются расчетные продукты, валютно-обменные операции и депозиты. Среди кредитных продуктов популярны овердрафты, микрокредиты, гарантии, а также лизинг имущества.

- Есть ли разница между запросами, которые предъявляет к банку крупный игрок рынка и, скажем, представитель малого бизнеса?

- В определенных кругах существует заблуждение о том, что крупные клиенты требуют максимум внимания и особые условия, в то время как малый бизнес согласен на все или почти на все. На самом деле это не так. Безусловно, корпоративный сегмент получает индивидуальный сервис на самом высоком уровне, вместе с тем представители малого бизнеса четко понимают, чего хотят, и смело заявляют об этом.

Что касается наиболее частых запросов представителей малого и среднего бизнеса, то это, как правило, простой документооборот (в первую очередь по расчетным и кредитным продуктам), достаточность и доступность информации в сочетании с возможностями ее самостоятельного выбора, без обращения в банк, - вот что ценят такие клиенты.

Если говорить о нашем банке, то мы стараемся учесть все запросы своих клиентов. Как правило, это является отправной точкой глобальных изменений и технологических доработок. Так, в банке реализован сервис по онлайн-размещению депозитов, запущен в промышленную эксплуатацию мобильный банк.

- Банк БелВЭБ заявил о намерении выйти в лидеры по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Что будете делать в этом направлении?

- В настоящее время происходит серьезная цифровая трансформация банковского рынка Беларуси, изменяется роль банков. Фокус смещается в сторону финансового консалтинга, индивидуального подхода в решениях, кастомизации услуг. Это означает, что клиент хочет видеть в лице банка не транзакционную организацию, и даже не кредитную, а партнера, который помогает ему зарабатывать деньги. В этом смысле мы ставим перед собой цель перейти на новую бизнес-модель, основанную на цифровых технологиях и мобильных решениях.

Банк инвестирует значительные ресурсы в инновации. Ключевым направлением является цифровизация каналов взаимодействия с клиентами в самом широком смысле. Это современные технологии расчетного сервиса, расширение функционала мобильного банкинга, сервис по быстрому доступу субъектов малого и среднего бизнеса к заемным ресурсам посредством онлайн-кредитования, специальные отраслевые предложения на базе OPEN API, закрывающие максимальный спектр потребностей клиентов в финансовых и нефинансовых продуктах, включая партнерские программы.

- Как вы считаете, что можно улучшить банкам во взаимодействии с малым и средним бизнесом?

- Быть предпринимателем - значит уметь принимать на себя риск и нести ответственность. В этом ключе задача банков, нацеленных на развитие сегмента малого и среднего бизнеса, - обеспечить максимум заботы о своих клиентах, скажем так, попасть в их ключевые ценности, такие как безопасность, скорость, удобство и технологичность. Уверен, что банки, отвечающие в полной мере этим запросам бизнеса, ждет успех.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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Теги
банки, бизнес, малый бизнес, предприниматели, услуги
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