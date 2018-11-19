Цифровую систему для борьбы с контрафактом создадут в ЕАЭС

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена приступить к формированию в Евразийском экономическом союзе единой цифровой системы оборота промышленной продукции по всей цепочке производства: от поставщиков сырья и материалов до конечного потребителя. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин сегодня в Москве на международном форуме "Антиконтрафакт-2018" .

"Значительная часть контрафакта присутствует по всей цепочке формирования стоимости конечного продукта. Прежде всего это касается технологически сложных отраслей машиностроения - автомобилестроения, станкостроения, производства сельхозтехники", - констатировали в ЕЭК.

По мнению Александра Субботина, в современных экономических условиях для развития промышленности в ЕАЭС требуется принципиально новый подход, чтобы привлечь инвестиции, обеспечить конкурентоспособность своих производителей и развить кооперацию. "Контрафакт обесценивает меры государственной поддержки, не позволяет достичь требуемого уровня локализации и делает неприменимыми на практике любые меры регулирования", - подчеркнул он.

По мнению министра ЕЭК, единая система оперативного мониторинга рынка с детализацией до конкретного изделия может и должна быть создана как единое цифровое решение для всех стран ЕАЭС.

"Полноформатный запуск системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение товаров и комплектующих внутри союза, получать данные по фактическому уровню локализации производства, в том числе при промышленной сборке, и существенно снижать риски экспортеров готовой продукции на ключевых зарубежных рынках", - добавили в ЕЭК.-0-