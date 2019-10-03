Турчин: государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин перед началом заседания совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема заседания - презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса. "Сегодня мы постараемся дать ответ, каким образом это определять. И ключевой момент, на котором я хотел бы остановиться, это правоприменительная практика", - отметил Александр Турчин. Прописать в законодательстве каждую ситуацию, каждый случай сложно или даже невозможно, поэтому и важна правоприменительная практика, добавил он.

Сегодня есть мнение, что стать инициатором правоприменительной практики должен Верховный суд. "Я не отрицаю, - сказал его председатель Валентин Сукало. - Верховный суд выносит решения именем государства. Эти решения являются обязательными для исполнения, а решения Пленума Верховного суда носят нормативный характер".

"На мой взгляд, государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса, - сказал первый вице-премьер. - 488-й указ отменен, с 1 июля текущего года либерализован целый ряд статей Уголовного кодекса".

На вопрос, какой же главный эффект от предпринимаемых мер, Александр Турчин ответил: "Я все это рассматриваю через призму роста экономики. Сегодня успешное развитие бизнеса - это рост нашей экономики. Как следствие - увеличение и платежей в бюджет, и благосостояния нашего народа".

Журналисты также спросили, как первый вице-премьер оценивает эффективность отмены указа №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", и насколько 33-я статья Налогового кодекса сохранила его преемственность. "Эффективность отмены указа можно оценить, в том числе, и по публикациям в прессе, - считает Александр Турчин. - По-моему, за истекший период 2019 года не было ни одного случая, когда были какие-то явные перекосы, которые имели место в прошлом. Наверное, это ответ на этот вопрос".

Что касается 33-й статьи Налогового кодекса, то он не считает ее точной копией указа №488. При этом первый вице-премьер отметил: "Очень важно, как пойдет правоприменительная практика по ее применению". Он обратил внимание на то, что такие нормы существуют в законодательстве многих стран. В целом же Александр Турчин подчеркнул: "У нас хорошие законы, нам просто надо правильно их исполнять".-0-