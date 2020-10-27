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27 октября 2020, 16:02

Турчин: на "Штадлер Минск" не только успешно развивают производство, но и заботятся о трудящихся

Фото Миноблисполкома
Фото Миноблисполкома

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" - это предприятие, где не только успешно развивают производство, но и заботятся о трудящихся. Такое мнение сегодня озвучил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, посещая резидента свободной экономической зоны "Минск" и ведущее в Беларуси промышленное предприятие по производству подвижного состава. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Главе центрального региона продемонстрировали основные производственные цеха, начиная от механической обработки и заканчивая цехом запуска. Также он оценил новый производственный корпус по изготовлению преобразователей, который будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшие дни.

Как рассказал директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер, новый мини-завод обеспечит 140 рабочих мест при полной загруженности в две смены. В год здесь планируется производить 450 преобразователей. "На сегодняшний день "Штадлер Минск" самостоятельно разрабатывает и производит силовые преобразователи для легкорельсового транспорта. Нашими изделиями оборудованы трамваи "Метелица", находящиеся в эксплуатации у Транспортной концессионной компании в Санкт-Петербурге и Кочабамбе, а также поезда для Минского метрополитена. Новый производственный корпус позволит нарастить производственные объемы и увеличить номенклатуру", - отметил Филипп Бруннер.

В этом году запланированные инвестиционные средства также направляются на строительство двух логистических центров площадью 18 тыс. кв.м и трех производственных зданий площадью 7 тыс. кв.м, на расширение цехов механической обработки, кузова и запуска подвижного состава. Благодаря этому уже в 2021 году на предприятии планируют выпускать 500 вагонов в год (в текущем запланирован выпуск 400 вагонов). Увеличение объемов производства позволит белорусскому предприятию стать самым мощным заводом в группе "Штадлер". Пока он находится на втором месте. На стадии строительства находится и новая современная столовая для сотрудников.

"Наше предприятие работает в три смены, к тому же очень многие члены коллектива не местные, ездят из Минска и Дзержинска, поэтому мы, конечно же, стараемся создать им самые комфортные условия для труда. Ни для кого не секрет, что хороший сотрудник - это сытый сотрудник. У нас функционирует столовая, где в среднем каждый день питаются около 600 человек. Планируем, что услугами нового пункта питания смогут пользоваться еще больше сотрудников предприятия. Тем более что половину стоимости обеда оплачивает "Штадлер Минск", а поставщика еды выбирают сами люди, опираясь на стоимость и качество продовольственной корзины. Заботимся и о доставке сотрудников на рабочие места. Ежедневно наш служебный автобус перевозит из Минска и Дзержинска более 500 человек", - рассказал директор предприятия.

"Социальная составляющая так же важна, как и производственные успехи. "Штадлер Минск" - это отличный пример негосударственного предприятия, где думают не только о реализации новых проектов и получении прибыли, но и заботятся о благополучии всех членов коллектива. Как результат, сегодня предприятие работает стабильно и успешно, а его коллектив с уверенностью смотрит в завтрашний день", - подчеркнул Александр Турчин.

ЗАО "Штадлер Минск" производит широкий ассортимент продукции в сфере городского и железнодорожного транспорта: одно- и двухэтажные, электрические и дизель-электрические поезда, спальные вагоны, трамваи и поезда метро, а также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного подвижного состава. С 2014 года предприятие успешно производит и поставляет железнодорожную продукцию в страны СНГ с колеей 1520 или 1524 мм, страны Европы и Латинской Америки.

В 2020-м компания реализует контракты на поставку 10 пятивагонных электропоездов FLIRT для межрегиональных линий бизнес-класса Белорусской железной дороги, 4 электропоезда FLIRT с дизель-электрическим приводом и 6 электропоездов FLIRT для Азербайджанских железных дорог, 155 вагонов одноэтажного электропоезда для Норвежской государственной железной дороги, 40 двухэтажных - для венгерского пассажирского железнодорожного оператора. Алюминиевые кузова и электрокомпоненты поставляются также в Германию, Швейцарию, Испанию и Польшу.

В июле текущего года ЗАО "Штадлер Минск" завершил поставку поездов для ГП "Минский метрополитен".-0-

Фото Миноблисполкома

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