Турчин не исключает возможности продажи предприятия "Иловское" компании "Табак-инвест"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин не исключает в будущем возможности продажи предприятия "Иловское" председателю совета директоров ООО "Табак-инвест" Павлу Топузидису. Об этом Александр Турчин заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"Если Павел Георгиевич (Топузидис. - Прим. БЕЛТА) захочет рассмотреть вопрос приобретения этого предприятия в собственность, я думаю, государство не будет этому препятствовать", - сказал Александр Турчин.

Как сообщалось, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства (председатель совета директоров ООО "Табак-инвест") Павел Топузидис окажет МОУП "Иловское" консультативную помощь и содействие в реализации продукции предприятия. "Здесь нет никакого навязывания бизнесу убыточных предприятий, - подчеркнул первый вице-премьер. - У Павла Георгиевича есть развитая торговая сеть, а это предприятие ("Иловское". - Прим. БЕЛТА) имеет древнюю историю".

МОУП "Иловское" - многофункциональное предприятие в Мядельском районе, осуществляющее производство фруктово-ягодных и плодовых вин, кальвадосов и кальвадосных дистиллятов, картофельных чипсов, томатных соусов, яблочного повидла.-0-