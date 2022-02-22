Турчин обсудил с Бейсенбаевым развитие сотрудничества между Минской областью и Казахстаном

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в нашей стране Аскаром Бейсенбаевым и обсудил развитие сотрудничества между Казахстаном и Минской областью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Стороны подвели итоги сотрудничества между Минской областью и Казахстаном в 2021 году, обсудили совместные перспективные проекты и определили ключевые направления развития на ближайшие годы.

Александр Турчин и Аскар Бейсенбаев отметили, что сотрудничество между Минской областью и Казахстаном было и останется плодотворным. Действуют соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии между Карагандинской и Минской областями. Что касается конкретных регионов, то торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество особенно развито между Миноблисполкомом и акиматом Павлодарской области, а также между Слуцким райисполкомом и акиматом Павлодарского района Павлодарской области.

В прошлом году внешнеторговый оборот Минской области с Республикой Казахстан равнялся $190 млн, темп роста составил 107,5%. На долю экспорта пришлось почти $180 млн, темп роста - 107,2%.

Во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере почти $170 млн. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Казахстана, составил более $1,2 млн, или 137,2% к уровню 2020 года.-0-