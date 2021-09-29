Турчин обсудил с послом ЮАР сотрудничество в области сельского хозяйства и производства техники

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в России и по совместительству в Беларуси Мзувукиле Джеффом Макетукой, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча инициирована с целью знакомства и обсуждения активизации межрегионального сотрудничества между странами.

"Прибыл в Беларусь, чтобы представить свои полномочия Александру Лукашенко и наладить связь с различными ведомствами. В частности, встретился с главой Минской области. Как результат разговора, решили сотрудничать по двум направлениям: сельское хозяйство и производство техники", - рассказал Мзувукиле Джефф Макетука.

По его словам, политическая и культурная связь между двумя государствами достаточно прочна, есть взаимопонимание. Сотрудничество будет налажено и с другими регионами страны. "На данный момент с нашей стороны особенно активно взаимодействуют провинции Мпумаланга и Фри-Стейт", - подчеркнул посол.

Председатель Миноблисполкома отметил, что на данный момент столичный регион осуществляет поставки карьерной техники БЕЛАЗ и калийных удобрений в ЮАР, однако есть перспективы наращивания взаимодействия и в других направлениях. "Обозначили несколько конкретных шагов, вскоре обменяемся приглашениями с ЮАР для более конкретной беседы, так как сегодня она носила скорее ознакомительный характер", - рассказал Александр Турчин.

В ближайшее время будет подготовлен материл о потенциале Минской области и представлен Сообществу развития Юга Африки (САДК), чтобы более плотно наладить сотрудничество по разным направлениям между южноафриканскими и белорусским столичным регионами.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Южно-Африканской Республикой установлены 4 марта 1993 года.

В 2020 году товарооборот между странами составил $25,7 млн. Основные статьи экспорта: калийные удобрения, карьерные самосвалы, части и принадлежности для техники, изделия из черных металлов, а импорта - фрукты, вино, орехи.

В 2020 году после шестилетнего перерыва возобновлены поставки в ЮАР карьерной техники БЕЛАЗ. В настоящее время парк машин БЕЛАЗ в ЮАР насчитывает 49 самосвалов. В стране функционирует сервис-центр ОАО "БЕЛАЗ".-0-

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