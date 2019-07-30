Турчин обсудил с Turkcell Group предложения по продвижению в Беларуси оператора ЗАО "БеСТ"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании Турции Turkcell Group обсудил вопросы ведения в Беларуси бизнеса оператора сотовой подвижной электросвязи ЗАО "БеСТ" (торговая марка Life), сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Как известно, 80% акций этого оператора принадлежит турецкой компании. Руководство Turkcell Group представило свои предложения по созданию условий для малого оператора, позволяющие успешно работать на рынке сотовой связи.

Александр Турчин отметил, что белорусская сторона рассмотрит все предложения, но главным критерием при принятии решений будет оставаться неизменное правило сохранения равных условий хозяйствования для всех участников рынка.

Телекоммуникационная компания Turkcell Group была основана в 1994 году вместе с запуском первой турецкой сети GSM. В настоящий момент это крупнейший GSM оператор в Турции с базой пользователей около 38 млн абонентов и один из крупных игроков на европейском и мировом рынках цифровой экономики (телекоммуникации, передача данных, разработка ПО и другое). В конце прошлого года совокупный размер активов компании оценивался в 45,4 млрд турецких лир (около $9 млрд).-0-