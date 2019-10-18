Турчин обсуждает в Москве проекты дорожных карт по углублению интеграции

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин проводит сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты дорожных карт, необходимые для реализации программы по углублению интеграции в Союзном государстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая встречу, Максим Акимов отметил, что особый смысл совместной работе придает приближающееся 20-летие Союзного государства. "Мы должны сегодня обсудить дорожные карты, находящиеся в нашем ведении", - сказал он, добавив, что речь идет о дорожных картах, касающихся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.

Максим Акимов напомнил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по углублению интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.

"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал в свою очередь Александр Турчин. Он также добавил, что белорусскую сторону интересует московский опыт цифрового здравоохранения.

Программой пребывания первого вице-премьера Беларуси в Москве предусмотрено посещение ситуационного центра департамента здравоохранения Москвы, центра госуслуг "Мои документы" Тверского района российской столицы, центра организации дорожного движения, а также телецентра "Останкино".-0-