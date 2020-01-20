Турчин поручил председателям райисполкомов за год поднять по одному проблемному хозяйству

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поручил председателям райисполкомов столичного региона в течение года довести до среднеобластного уровня по одному проблемному хозяйству в районе. Это было озвучено сегодня на коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома по итогам развития отрасли в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В одно из сельхозпредприятий в Вилейке пришел инвестор, вложил средства. За шесть-восемь месяцев выручка выросла в пять раз, продуктивность - в три раза, зарплата - в два раза. Делаем вывод: с таким подходом можно даже самое плохое хозяйство вывести на более или менее нормальный уровень и заплатить людям хорошую зарплату. В связи с этим поручение каждому председателю райисполкома: выбрать самое плохое хозяйство у себя в районе, составить бизнес-план, определить плановые показатели и сообщить, какие суммы и условия необходимы для достижения цели. Задача - за год получить такой же результат, как в Вилейке", - сказал Александр Турчин.

Губернатор подчеркнул: он экономист, а не специалист в сельском хозяйстве. Но ситуация в некоторых районах ужасает. "Хотелось бы знать, чем занимаются эти председатели райисполкомов и их заместители. Почему-то у одних получается руководить, а у других - нет. В таком случае надо честно признаться, что у вас не хватает компетенций. Будем помогать", - добавил он.

В целом на 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота по Минской области составила почти 954 тыс. голов. За прошлый год сельхозорганизации района произвели свыше 1,7 млн т молока, что составляет 101,6% к уровню 2018 года. Средний удой молока от коровы за год превысил 5 т и увеличился на 8 кг по сравнению с показателем 2018 года. Также за год в регионе выращено почти 500 тыс. т скота и птицы, в том числе около 121 тыс. т свинины, 234 тыс. т птицы. Произведено 1,1 млрд яиц (114% к уровню 2018 года).-0-