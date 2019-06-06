Турчин предлагает представителям бизнеса Швейцарии расширить свое присутствие в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы расширения присутствия швейцарского бизнеса в Беларуси обсуждались сегодня на встрече представителей деловых кругов этой страны с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным, который находится с рабочим визитом в Швейцарии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт посольства Беларуси в Швейцарии.

Александр Турчин провел встречу с президентом Швейцарской ассоциации машиностроителей, вице-президентом швейцарского корпоративного союза промышленников Хансом Хессом.

Накануне первый вице-премьер встретился с Алексом Нефом - главой компании Carrosserie HESS AG, выпускающей автобусы и троллейбусы. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества.

Кроме того, белорусская делегация во главе с Александром Турчиным посетила Федеральное собрание Швейцарии в Берне, где состоялась встреча со швейцарской парламентской группой дружбы с Беларусью.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 6 июня встретился с руководителем отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом. Стороны подчеркнули особое значение принятого 15 мая правительством Швейцарии решения о повышении уровня дипломатического представительства до посольства. "Этот шаг свидетельствует о заметной интенсификации белорусско-швейцарских отношений", - отметили в МИД Беларуси.

Также на встрече обсуждались состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая подготовку к проведению совместных мероприятий.-0-