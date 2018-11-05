Турчин: предсказуемость государственной политики - лучший экономический курс для страны

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин считает предсказуемость государственной политики лучшим вариантом экономического курса страны. Такое мнение он высказал сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне кажется, что самый лучший экономический курс - это курс предсказанный и предсказуемый. Для бизнеса и общества в целом нет ничего лучше стабильности", - считает Александр Турчин.

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